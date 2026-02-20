La fiesta motera y fallera que completa la mañana de la Crida

La jornada de la Crida tendrá un matinal -con lo que eludirá los agobios tanto de primera hora de la mañana como de la tarde posterior- con la nueva edición de la convocatoria motera más famosa de las Fallas. Aunque es verdad que son varias las comisiones que, a lo largo del ejercicio, se organizan quedadas tanto de motos como de coches antiguos, Vespalafalla es muy icónica, tanto por su pervivencia (ya van 14 ediciones) como por su cercanía a los días grandes. Más de mil motos y algunos coches de época participan en la reunión, que es un auténtico espectáculo visual.

Cartel de Vespalafalla 2026 / RLV

Marcha por la ciudad

Es una iniciativa identitaria de la comisión de Sagunt-Sant Guillem, que a lo largo de la mañana convoca a los usuarios y poseedores de Vespas y Lambrettas a una jornada en la que además de la concentración en la demarcación (con música, almuerzo y puestos de venta de productos moteros), a mediodía se recorre la ciudad en una marcha a velocidad moderada, recuperando los sonidos de las motos más clásicas. La jornada empieza muy pronto, desde las ocho de la mañana, y se disuelve después de comer, sobre las cinco, para poder salir de la demarcación antes de que los aledaños empiecen a llenarse con las multitudes de la Crida.

El año pasado, la convocatoria tuvo un carácter especial en recuerdo de la dana, exhibiéndose una pieza antigua aún llena de barro, pero rescatada de La Torre.