Programa y previsión del tiempo en el fin de semana de la Crida: llega la primera "mascletà" a la plaza

Las Fallas 2026 afrontan este fin de semana su último previo a los días grandes de la fiesta. Es el "domingo de la Crida"; una jornada que, desde hace ya más de viente años, se ha transformado en día completo al incorporarse actos durante toda la jornada. Así, se empieza muy temprano, a las siete de la mañana, con la Macrodespertà, continúa a mediodía con la Entrada de Bandas, la primera "mascletà" y el pregón ya por la tarde.

La jornada incluye ese primer disparo de las dos de la tarde en la plaza. No forma parte del ciclo clásico de marzo. Es, de alguna forma, un "fuera de abono", pero supone reencontrarse con las sensaciones del "senyor pirotècnic". Para falleras mayores y cortes de honor es la primera subida al balcón y sobre el terreno de la plaza se ponen ya los colores propios de la fiesta que ha llegado.

Se trata de un domingo global, puesto que las comisiones lo han agendado ya como un "Pre-prefallas". No hay casal que no esté abierto y que celebre, ora un quinto y tapa, ora unas paellas o, simplemente, un almuerzo colectivo, acompañado de charanga, juegos, etcétera.

A poco de comer empieza ya el traslado de las comisiones hacia la Plaza de la Crida. De hecho, se llega extremadamente pronto porque los mejores sitios, con la mejor visual, se agotan en seguida.

Sobre las siete y media comenzará el espectáculo "Fók", que dará pie a los discursos de Carmen Prades y Marta Mercader, y que finalizarán con fuegos artificiales de Caballer FX y una visita final a la Basílica.

La jornada del sábado es de plena transición porque hoy, viernes, hay una fiesta de gran calado: la Gala Fallera, una cena y baile que se prolongará hasta bien entrada la madrugada en Feria València.

Lo más importante para el desarrollo de la jornada es que la previsión del tiempo es buena: sin alertas por lluvia y con vientos moderados. Que permitirán celebrar los actos sin problema. Hay que

Previsión del tiempo para el fin de semana / RLV

Viernes, 20 de febrero

19 h. En Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag, exposición de láminas adquiribles de Armando Serra dedicados a la Virgen de los desmaprados a beneficio de la propia comisión. Abierta también el sábado 21

20:00 h. - Gala Fallera en Feria Valencia

Domingo, 22 de febrero

06:30 h. – Plegaria de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a Santa Bárbara en la Iglesia de San Juan del Hospital.

07:00 h. - “Despertà” Infantil, con salida desde la calle de la Paz por San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento

07:30 h. - “Macrodespertà” por el mismo recorrido.

Al acabar, Pirotecnia Valenciana dispara un final terrestre y aéreo desde el recinto de la Mascletà

A continuación, desayuno fallero a todos los participantes.

12:00 h. - Entrada de Bandas de Música con llegada y vuelta a la plaza del Ayuntamiento e interpretación conjunta de "El Fallero".

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Valenciana.

19:30 h. - “Crida” en las Torres de Serranos. Espectáculo "Fok", pregón y espectáculo pirotécnico a cargo de Caballer FX.

