Mercado Central anuncia los artistas para 2027

El mercado de fichajes se ha movido muy poco en lo que se lleva de ejercicio en los niveles más exigentes. De hecho, la primera gran noticia ni siquiera era pensando en las Fallas de 2027, sino en las de 2028, cuando l'Antiga de Campanar anunció la ampliación del compromiso con Josué Beitia.

La primera que ha anunciado la continuidad es el Mercado Central, que volverá a plantar con el taller de Palacio y Serra en las fiestas de 2027.

La histórica comisión está instalada en la categoría de plata desde 2005 y las únicas veces que no estuvo fue en los tres ejercicios (entre 2014 y 2016) en los que regresó a Sección Especial, llegando a conseguir dos quintos puestos.

Desde su regreso a Primera A, y tras superar una grave crisis interna, que superaron sin llegar a descender de categoría pero sin salir de la zona baja. Ha sido precisamente con el taller de Daimús donde han mostrado una franca recuperación, con un undécimo y décimo premio en los ejercicios anteriores. La visita al taller ha sido el escenario en el que se ha materializado la continuidad.

Artistas, fallera mayor y presidente, con el remate de la falla de 2026 al fondo / Falla Mercado Central

Cambio en Pintor Segrelles

En las categorías de élite, lo que sí que se ha confirmado es que Pintor Segrelles y Devís Creaciones Artísticas han decidido dar por finalizada su relación, donde han plantado y plantarán seis fallas. Una separación de caminos amistosa, porque la comisión expresa su más "sincero agradecimiento a dos generaciones de grandes artistas. Pintor Segrelles siempre será vuestra casa y estamos seguros de que nuestros caminos volverán a ir de la mano", mientras que los Devís -padre e hijo- han expresado que "ha sido un placer trabajar con vosotros. Nos vamos con el corazón lleno".