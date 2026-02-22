Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Prades estrena un "València" en su traje de la Crida

La fallera mayor escoge una tonalidad que interactúa con el "Terreta" de su exaltación, al simbolizar el mar Mediterráneo

Carmen Prades, con su traje de la Crida

Carmen Prades, con su traje de la Crida / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Se esperaba con el habituqal vivo interés el traje que estrenaría la fallera mayor de València en la Crida, habida cuenta de que es uno de los vestidos emblemáticos que se lucen a lo largo del año. Y finalmente, Carmen Prades misma ha sido quien lo ha desvelado. Se trata de uno de los espolines más conocidos y clásicos del catálogo pero, a la vez, una de las piezas más conocidas y estimadas de entre los cartonajes tradicionales.

Se trata de un "València", una pieza extremadamente conocida, si no la más importante de Garín. Si para el espolín Fallera Mayor de València llevó un color bautizado como "Terreta", en esta ocasión se va a la otra parte de la identidad: el Azul Mediterráneo. Realizado por su indumentarista de cabecera, Eduardo Cervera.

Tres centímetros por hora

Garín define el dibujo como "la joya de la corona" de cuantos realiza, y de los que destaca la complejidad de su elaboración"que solo permite tejer alrededor de tres centímetros a la hora, lo que supone unos 22 centímetros al día. Además, a diferencia del resto de telas espolinadas que miden 54 cm de ancho, el Valencia cuenta con 64 centímetros".

Que sean bastantes las falleras mayores o falleras mayores de comisiones que lo tengan en su ajuar no le quita un ápice de magia, cuya fama se remonta a cerca de un siglo. No en vano, el primer "València" mediático es el que llevó Pepita Samper cuando fue proclamada Señorita de España —antecedente del certamen Miss España— en 1929. "La tela, que marcó un hito en la indumentaria valenciana, fue elaborada con un fondo en tono amarillo-dorado y se ha conservado perfectamente hasta la actualidad". Desde hace ocho años puede verse en el Museo Fallero.

Dibujo del espolín &quot;València&quot;, con los colores elegidos por Carmen

Dibujo del espolín "València", con los colores elegidos por Carmen / Garín

Tan celosamente guardado como el traje de la Exaltación, el de la Crida tiene también su particular secretismo. La corte de honor lo conoció, tal como sucedió con el espolín del Palau, la víspera, en una cena que organizó Carmen el sábado por la tarde aprovechando que el programa había quedado limpio precisamente para relajar ante el domingo tan intenso que se esperaba, y que ha comenzado a las cuatro de la madrugada.

