Las crónicas más añejas señalan el término «Crida» en el pregón que anunció, el 10 de marzo de 1951, el inicio de las fiestas falleras. Fue un desfile matinal, que partió desde Blanquerías hasta el edificio municipal, con bandas de música civiles y militares. En un coche abierto desfiló la fallera mayor infantil y en landó la mayor, que no era otra que Pilar Ibáñez, en el futuro esposa del que fue presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. El pregón, por cierto, no tenía discurso, porque era el simbolismo del cortejo el que hacía las veces de bando municipal.

El pregón de las Fallas cumple 75 años con la denominación de Crida

Por una cuestión de cálculo, el acto llega, con esa denominación, a su 75 aniversario. Con cambios introducidos con el paso del tiempo, como el traslado a las Torres de Serranos en 1954, la entrega simbólica de las llaves de la Ciudad (1957) y el cambio de «de Torres hacia adentro» a «de Torres hacia fuera» en 1990, tras la caída de pavesas sobre la Plaza de los Fueros del año anterior.

En su actual configuración es una invitación a los falleros, que están debajo, y simbólicamente, a todo el mundo, por la ubicación de la tribuna.

Y dicho esto, también es un macroevento, cuanto menos sorprendente porque supone llegar tres o cuatro horas antes para tener una visión más o menos aceptable. Es tan multitudinario que se han instalado varias pantallas para que los que no tienen visual puedan contemplarlo con la señal «pool». Es uno de los festejos más desbaratados y completa una jornada en la que, actos oficiales al margen, las comisiones organizan en sus demarcaciones una jornada de «festa al carrer» y, tras la comida colectiva del mediodía, salen en grupo, uniformados con sus polares, hacia la Plaza de la Crida, el espacio frente a las torres donde se agolpa más gente y a la hay que llegar tras un registro para evitar la introducción de alcohol que desvirtúe el espíritu del acto.

El espectáculo, «Fók», se presenta con el reto de estar a la altura del inolvidable de año pasado, en el que se reestrenó y se convirtió en icónico el «Xiqueta Meua», que se sigue interpretando en numerosos actos. Una gran tarima frente a las Torres será uno de los escenarios principales. Este sábado ha estado ensayando el grupo de baile a las órdenes de Álvaro Cuenca.

El acto empezará con una interpretación, desde las siete de la tarde, de pasodobles por parte de la Banda Municipal. A las 19.40 horas empezará el espectáculo, que dura poco más de un cuarto de hora. Para recibir a falleras mayores, cortes de honor y autoridades.

Un examen innecesario

Y después, el discurso: las palabras introductorias de la alcaldesa y el parlamento de Carmen Prades y Marta Mercader. Un examen público seguramente cuestionable: tiene mucho de acto de bienvenida y mucho más de circo, basado en saber si las falleras mayores están nerviosas, si se saben el discurso, o si se van a quedar en blanco. Cuando cualquier parlamento en un gran evento tiene papeles o telepronter, aquí, más allá del poco discreto apuntador que hay detrás de ellas, hay que sabérselo de memoria, templar los nervios y pasar un innecesario control de calidad.

Historial de incidencias

Eso, en la esperanza de que no pase nada, porque a lo largo de la historia reciente se ha visto de todo: desde el incendio de una palmera a la aparición de una mano junto a la fallera mayor, el «Caloret» de Rita Barberá, diluvios, suspensiones, retrasos o, mucho más atrás en el tiempo, escándalos como cuando el concejal Martí Belda llamó «borregos» a los asistentes. En el otro lado, también a la espera de la frase lapidaria que, o la mayor o la infantil, o ambas, acuñen durante sus parlamentos.

Los fuegos de Caballer FX deslizándose en paralelo al puente completarán el acto multitudinario, aunque la comitiva aún se desplazará a la Basílica a hacer una Ofrenda a la Virgen.

Macrodespertà y Bandas

La Crida es el final a una jornada creada hace ya más de veinte años de actividad non-stop, que empieza a las siete de la mañana con la macrodespertá en versión infantil y media hora después, con los adultos. Media hora de paseo por Paz, San Vicente y Plaza del Ayuntamiento que se remata con un terremoto en el mascletódromo.

A las once y cuarto empieza el segundo acto, la Entrada de Bandas. También desde Paz a Ayuntamiento, un total de doce sociedades musicales -todas de la ciudad salvo las dos primeras, que son de Paiporta y Benifaió- desfilarán por las calles hasta acabar en la fachada principal, donde se recibe un corbatín. Posteriormente, los músicos se van reagrupando por instrumentos musicales para, bajo la batuta de la directora Vivian Gutiérrez, interpretar simultáneamente «El Fallero».

Y primera «mascletà»

Como remate, a las 14 horas vuelve la pólvora a la plaza del Ayuntamiento con la primera «mascletà». Es la que está «fuera de abono», antes de la serie continua del 1 al 19, pero es la primera toma de contacto. Este disparo siempre se le encomienda a la Pirotecnia Valenciana. Siendo domingo y con buen tiempo, lo tiene todo para que haya una primera gran convocatoria, aunque aún muy lejos de las que se prevén en los días grandes. n