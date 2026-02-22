Crida Fallas 2026 | El Ave Fénix sobrevuela el "Fók" con una versión del Himno de la Comunitat Valenciana

La Plaza de la Crida se llenó inmediatamente, y más en esta ocasión, que se perdía una parte del espacio porque el escenario principal de la actuación se enclavó allí mismo, frente a la tribuna principal. Desde las dos de la tarde ya empezaron a peregrinar las comisiones para pillar el mejor puesto. Y más teniendo en cuenta que había mucho efecto-reclamo, por la gran sensación que dejó el del año pasado. Para «Fók», el reto era enorme. De hecho, la principal duda era saber si serían capaces de doblar la apuesta.

Antes de empezar el espectáculo se recordaron las normas de seguridad, como si de un avión se tratara: no introducir alcohol (a esas alturas, lo que había ya estaba o no en el estómago), no hacer fuego y cuidar de la seguridad de los niños.

El color azul de las Torres se apagó y tras una cuenta atrás y un sonido de aves nocturnas, el escenario cobró protagonismo mientras un ave Fénix se recortaba en el aire al son de un medley de reconocibles acordes valencianos, sobrevolando lentamente el cielo de la Crida. Una pieza delicada, cargada de lirismo. El ballet de Álvaro Cuenca acompañó el momento, ideal, obviamente, para ver en pantalla o ser un privilegiado o un previsor para verlo en primera fila.

"No vengo a destruir ni a separar, sino a crear"

Habló el fuego: «No vengo a destruir ni a separar, sino a crear» porque el fuego aquí tiene otro significado en un mundo «que se ha vuelto calabaza. Yo soy calor y llar, vida y herencia. Soy carácter y cultura porque hay que quemar para volver a crear». Era la celebración de la llama eterna que instaba a «prepararse para el mayor incendio creativo. Soy alfa y omega, principio y final».

Las Torres se incendiaron figurativamente esperando el jingle del año. ¿Cual iba a ser el efecto, el que sustituyera al «Xiqueta Meua». Lorena Calero se arrancó con una nueva versión del Himno de la Comunitat Valenciana sobre un fondo flamígero, con los tambores marcando el ritmo, en una nueva versión solista y coral con variaciones sobre la partitura original, convirtiéndola en canción lírica. Mientras, el puente también se incendió en el caos flamígero diseñado por Caballer FX, cuando entraba la última parte, del «per a ofrenar».

La versión, con la música, la letra y la pirotecnia, te puede cerrar una ceremonia olímpica y te parece excepcional. Y si no quieres ser tan presuntuoso, te puede acabar el acto final de una zarzuela y la gente pide un bis. Pero los puristas no les gustó, seguro, porque «el himno no se toca». Porque no valen las versiones en un himno -aunque esta pieza, en su original, tiene poco de himno-. Puede ser cierto, pero habría que aplicarlo a algunas "cosas" que se ven en actos falleros.

No fue el «Xiqueta Meua» porque da la sensación de que eso será irrepetible. Esta versión no se interpretará en los casales porque es larga y porque no sirve para, por ejemplo, ilustrar actos falleros -el himno siempre cierra y solo cierra-. Pero se incorporará a la fonoteca para escuchar o el espectáculo de vídeo para volverlo a ver cuando se esté melancólico.