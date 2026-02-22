La Crida mantiene su poder de convocatoria: más de cien mil personas

La Policía Local de València anunció, poco después de acabar la Crida, que la asistencia volvió a moverse sobre las cifras de los últimos años: más de cien mil personas. El festejo sigue teniendo una poderosa capacidad de convocatoria y después de los primeros asistentes, que ya estaban a mediodía, se fueron concentrando muchos más, hasta no alcanzar la vista y hasta tener que recurrir a pantallas para poder ver el espectáculo y el discurso.

Es un acto totalmente desbordado de asistencia en un entorno que no está preparado para albergarlo. Hasta parece ilógico acudir a un sitio donde se requieren esas pantallas, habida cuenta que, para muchos asistentes, las falleras mayores, e incluso el espectáculo, es un punto en la lontananza. Pero el comboi, y el propio positivismo que genera, es el que hace que numerosos falleros -de la ciudad y de otras poblaciones no asociadas- acudan masivamente, así como particulares y curiosos.

44 asistencias

En el parte de incidencias hubo 44 asistencias, que es poco para la multitud, siendo siete los traumatismos con siete y las crisis de ansiedad con nueve, junto con 22 lipotimias, como las más recurrentes. Las intoxicaciones apuntadas fueron solamente tres.