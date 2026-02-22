Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan RoigPSPV AlmussafesFichaje ValenciaTiburones costa valencianaPisos ValenciaTherianFallas 2026: Fechas claveCrida 2026: Horarios y dónde verla en directo
instagramlinkedin

La Crida mantiene su poder de convocatoria: más de cien mil personas

La Cruz Roja registra 44 asistencias, incluyendo tres intoxicaciones

La alfombra humana a los pies de las torres

La alfombra humana a los pies de las torres / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La Policía Local de València anunció, poco después de acabar la Crida, que la asistencia volvió a moverse sobre las cifras de los últimos años: más de cien mil personas. El festejo sigue teniendo una poderosa capacidad de convocatoria y después de los primeros asistentes, que ya estaban a mediodía, se fueron concentrando muchos más, hasta no alcanzar la vista y hasta tener que recurrir a pantallas para poder ver el espectáculo y el discurso.

Es un acto totalmente desbordado de asistencia en un entorno que no está preparado para albergarlo. Hasta parece ilógico acudir a un sitio donde se requieren esas pantallas, habida cuenta que, para muchos asistentes, las falleras mayores, e incluso el espectáculo, es un punto en la lontananza. Pero el comboi, y el propio positivismo que genera, es el que hace que numerosos falleros -de la ciudad y de otras poblaciones no asociadas- acudan masivamente, así como particulares y curiosos.

Noticias relacionadas

44 asistencias

En el parte de incidencias hubo 44 asistencias, que es poco para la multitud, siendo siete los traumatismos con siete y las crisis de ansiedad con nueve, junto con 22 lipotimias, como las más recurrentes. Las intoxicaciones apuntadas fueron solamente tres.

TEMAS

  1. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  2. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  3. Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
  4. València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
  5. Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
  6. València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
  7. Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983
  8. Los empadronamientos ilegales denunciados por el Ayuntamiento de València se realizaron en el piso de un diputado del PP

La Crida mantiene su poder de convocatoria: más de cien mil personas

La Crida mantiene su poder de convocatoria: más de cien mil personas

La Crida de las Fallas 2026 anuncia al mundo que "la vida se celebra siendo fallero"

La Crida de las Fallas 2026 anuncia al mundo que "la vida se celebra siendo fallero"

Este ha sido el discurso de Carmen Prades y Marta Mercader en la Crida de las Fallas de València 2026

Este ha sido el discurso de Carmen Prades y Marta Mercader en la Crida de las Fallas de València 2026

Crida Fallas 2026 | El Ave Fénix sobrevuela el "Fók" con una versión del Himno de la Comunitat Valenciana

Crida Fallas 2026 | El Ave Fénix sobrevuela el "Fók" con una versión del Himno de la Comunitat Valenciana

El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un "Maribel" color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo

El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un "Maribel" color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo

Carmen Prades estrena un "València" en su traje de la Crida

Carmen Prades estrena un "València" en su traje de la Crida

València estrena el "Senyor Pirotècnic" de las fiestas de 2026 con un rotundo "Tiempo de Fallas"

València estrena el "Senyor Pirotècnic" de las fiestas de 2026 con un rotundo "Tiempo de Fallas"

Las Fallas 2026 rompen la mañana al sonido de la Macrodespertà

Las Fallas 2026 rompen la mañana al sonido de la Macrodespertà
Tracking Pixel Contents