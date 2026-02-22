La Crida de las Fallas 2026 anuncia al mundo que "la vida se celebra siendo fallero"

En la Crida, después de tantas y tantas versiones, es difícil ser original. Hay que jugar con los mismos ingredientes: -ciudad, fiesta, relaciones, arte, música...- y combinarlos para decir lo grandes que son las Fallas, lo excepcionales que son los falleros, lo felices que estamos de que empiezan los días grandes y lo acogedores que somos con todo aquel que quiera venir. Carmen Prades y Marta Mercader lo hicieron con aplomo y elegantemente en una Crida 2026 que, mejor para todos, fue tranquila, sin incidencias extrañas, por lo menos hasta su finalización. Con una puesta en escena nuevamente muy espectacular -más allá de los rasgados de vestiduras por la versió del Himno de la Comunitat Valenciana-.

A la hora de dirigirse al mundo y a los falleros, describieron el momento con metáforas. Empezó Carmen recordando cuando las puertas de las Torres se cerraban y los había que quedaban "a la Luna de València" para, ahora, con las Llaves de la Ciudad en la mano -blandiéndolas- "las abrimos para que siempre estén abiertas, haciendo que València sea la casa más acogedoras del mundo" y porque ahora pertenecen "a los que aman y respeta nuestra fiesta".

Eso, como preámbulo, antes del "Molt bona nit València!".

Carmen habló de la ciudad, la casa, "de gente valiente, que tantas veces ha demostrado que, pase lo que pase, siempre se levanta. Abrimos los brazos y el corazón". No hay fallera mayor que no acuñe una expresión. "Aquí, la vida se celebra siendo fallero".

Marta, perfecta

¿Y Marta? Pues estuvo estupenda. En la Proclamación tuvo que hacer frente a un discurso de adultos, en letra a pequeño tamaño y asustada por los acontecimientos. Quisieron por entonces menospreciarla. Ahora sigue siendo la misma niña cargada de energías, sigue siendo un azogue, pero la Marta de las Torres fue una niña segura y feliz, que no se trabucó ni medio fonema. Y mostró su esperanza de que "la pólvora solo se utilice para mascletaes y castillos, que lo único que suene con fuerza sean nuestras bandas de música y que la única explosión sea la del color de nuestra indumentaria y la de nuestras fallas llenas del arte y gracia de nuestros artistas" y recordó que "nuestros iaios, iaias, padres y madres han hecho de cuando vamos al casal sentirnos en familia".

Y su frase lapidaria. Para todos: "Gracias por elegir las Fallas como un lugar para vivir".

Los artistas falleros y los demás ingredientes

Retomó Carmen Prades e hizo un repaso y un deseo a que València "suene" y que sea "la caja de música más grande del mundo", a los artistas falleros, de los que parafraseó su himno, el del "fang i borumballes" que "en la Nit de la Plantà, quan la falla ja és un fet, la contemplen satisfets, oblidant tot lo passat" tal como escribió Tortosa Biosca. Y la indumentaria, los llibrets, la pirotecnia y las comisiones, "las que año tras año, conseguís que las Fallas sigan siendo la mejor fiesta del mundo", porque la falla "es la famlia que se elige, la mano que ayuda sin que nadie lo pida".

Con todos los ingredientes juntos dio las gracias "por hacer que nuestra casa tenga corazón, alma y vida y por demostrar al mundo entero que no hay nada más grande que ser fallero". Un mensaje en nombre de "las veintiseis del veintiseis"; es decir, ellas dos y las cortes de honor.

¿Como acabó? Pues con las cuatro palabras mágicas, por supuesto: "Ja estem en Falles"