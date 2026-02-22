València estrenan el "Senyor Pirotècnic" de las fiestas de 2026 con un rotundo "Tiempo de Fallas"

Hay muchos escépticos sobre el tema. Y una legión de seguidores. Por eso, la primera "mascletà" de las Fallas, en este caso de 2026, es un acontecimiento no tanto para el público para el que no lo contempla por primra vez como para las inquilinas del balcón municipal. Tiene una mística especial. Y no puede ser que todas las falleras estén equivocadas por vibrar, abrazarse y sentir como algo especial en sus vidas el estrenarse en el palco de la fiesta. Las del año pasado, el anterior, las de hace cinco o diez años. Y las de este año. No puede ser que una periodista, una visitadora médica, una administrativa de gabinete pericial, una diseñadora de ropa, una logopeda o una enfermera, entre los 21 y 31 años, todas estén equivocadas. Si están ahí arriba y están emocionadas, es por algo.

Ese algo es saber que están en un lugar de la fiesta fallera que muchas querrían y que disfrutan en primera fila de las "mascletaes". Esas que han tenido su primer acto con la puesta en escena de Pirotecnia Valenciana, que siempre remata la jornada de Macrodespertà con este anticipo pirotécnico. Que no iba a ser, y no fue, como los sartenazos que darán el 15 de marzo -el aéreo fue plenamente satisfactorio, pero en el terremoto se contuvo-, pero que, como reencuentro con las sensaciones, cumple sobradamente los objetivos. Por la mañana, Carmen Prades y Marta Mercader habían pedido, micrófono en mano, al "senyor pirotècnic" que despertara a València. Ahora, el clásico y mítico de poder comenzar la "mascletà".

Y, con la esperanza de que sea un buen augurio, la Entrada de Bandas y la "mascletà" fueron acogidas por un auténtico y genuino "Tiempo de Fallas", con un llenazo que augura lo que va a ir pasando conforme evolucione el calendario.

La plaza estaba llena con un público diferente. A primera hora de la mañana, para el disparo del terremoto final de la Macrodespertà, era un mosaico multicolor de jerséis polares que llevaban los falleros participantes. Ahora era un público más heterogéneo, incluyendo despistados que lo veían por primera vez. En esta ocasión, además, con un público muy especial justo debajo del balcón: los músicos que habían participado en la Entrada de Bandas, y que tienen la posibilidad de verlo en primera línea como remate a su concierto por las calles de la ciudad. Y, eso sí, los impenitentes, que acudieron bajo el reclamo del tiempazo que hacía.

Un disparo, pues, para el reencuentro, para vivir sensaciones e ir tomando nota de lo que se viene por delante.