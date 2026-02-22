Las Fallas 2026 rompen la mañana al sonido de la Macrodespertà

Las Fallas 2026 han cumplido un nuevo capítulo con la celebración de la Macrodespertà. Episodio inaugural de una jornada completa e intensa, de más de doce horas, que terminará con la Crida.

Muy diferente la edición de este año del espectáculo pirotécnico respecto al de hace doce meses, que concluyó con una impertinente lluvia que deslució su tramo final.

En lo que es el acto más madrugador de todo el programa de festejos, tanto de la Junta Central Fallera como de las comisiones, miles de niños y adultos han organizado sus dos cortejos para lanzar pirotecnia y anunciar, una vez más, el inicio de las fiestas. Previamente, la comitiva oficial se hacinó alrededor de la capilla de Santa Bárbara, la "patrona de les tronaes" y de los pirotécnicos en la Iglesia de San Juan del Hospital para rogar por las fiestas que vienen. Para entonces, los participantes en el disparo ya estaban por los alrededores, provistos de sus credenciales para recoger las cajas de artefactos.

La patrona de los pirotécnicos recibe a las falleras mayores en el previo a la Macrodespertà /

Primero, los pequeños disparando bombetas, lo que les permite el reglamento de uso de pirotecnia, pero que está muy lejos de lo que van a lanzar cuando lleguen los días grandes. La bombeta, que con mucho trabajo se le puede llamar "artefacto pirotécnico", sonó por efecto multiplicador de cientos y cientos disparados simultáneamente. Y precisamente por eso, pues se da por bueno. Los críos se lo pasan bien.

El desfile infantil dejó en evidencia otra cosa: que muchos adultos prefieren no complicarse la existencia y acompañar a los niños con las inofensivas bombetas. Porque siendo un acto infantil, los adultos -incluyendo los cuidadores de grupo- se multiplicaban entre la chiquilleria. El paso de todos ellos fue nocturno y fue en la "rompida" de la mañana cuando empezó a cambiar el sonido.

M. Domínguez

Porque llegó el turno del "tro de bac", cuya sonoridad sí que se escucha a muchos cientos de metros a la redonda. Eso, ya a partir de las siete y media de la mañana. El cortejo discurre por el centro de la ciudad, por calles con relativamente poca población residente, pero que han sido los primeros en sobresaltarse, especialmente los ocupantes de pisos turísticos y hoteles del camino.

La jornada, creada hace ya más de veinte años, ha servido a lo largo de los años para vitalizar este festejo en las comisiones de falla, donde había quedado ya completamente en desuso a partir de que el programa se ha hecho más nocturno. Y ha servido también para recuperar para toda una generación las sensaciones del Tro de Bac, perdido con el paso de los años en favor del más potente, además de más peligros, "masclet". Aunque para dispararlo haya que pasar un incomprensible curso de formación. Prueba de ello es que, el próximo fin de semana, este acto se repite en numerosas demarcaciones en una nueva "Macrodespertà" colectiva, pero en este caso a nivel de agrupaciones de fallas.

Día de polar o parka, la comitiva de participantes se convierte en un desfile multicolor de prendas, distintivas de cada comisión.

Así se ha vivido la Macrodespertà de las Fallas 2026 /

Con la vuelta geométrica a la plaza y el terremoto disparado por Pirotecnia Valenciana, los sonidos vuelven a la fiesta, adormecida durante muchos meses y que ahora sí que sale definitivamente a la calle.

La jornada de fiesta no ha hecho más que empezar: a partir de las once de la mañana, las calles del centro se convertirán en un concierto ininterrumpido con la Entrada de Bandas. Y a las 14 horas, la primera "mascletà".