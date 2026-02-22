El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un "Maribel" color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo

La firma Flor d'Aigua-Flor de Cotó lleva veinte años teniendo un protagonismo especial en la Crida. Pero este año, además, por partida doble. Dos décadas llevan las falleras mayores -muchas veces, las dos- luciendo sus peinetas, en lo que es la parte "d'Aigua". Pero es que, además, el traje que ha estrenado Marta Mercader ha surgido del taller "de Cotó", la otra mitad del negocio mixto de la plaza de Juan de Villarrasa. No en vano, son los indumentaristas de cabecera de Marta, durante el año en que fue fallera mayor de Alberic-Heroi Romeu y este año ya le han realizado algunos de los trajes que son competencia de la propia familia.

El traje de la Crida, que siempre es muy especial, porque es el segundo acto más importante para las falleras y en éste eligen libremente su indumentaria, se desveló al bajar de su domicilio. "Maribel", un guiño a su familia, es la tela, un lampazo en estrecho de seda tintado en fondo color manzana, reproducido de un espolín antiguo del archivo de Compañia Valenciana de la Seda.

El patronaje que se ha utilizado es de inspiración francesa del Siglo XVIII, utilizando el tejido rayado para jugar con él, tal y como estaba en un jubón antiguo de la época, con un puño adornado con unos botones de finales del Siglo XIX principios del XX. "Una búsqueda profunda nos llevó al descubrimiento de un retal espolinado del archivo del que Marta se enamoró al instante. Esta pieza nos permitió crear un dibujo nuevo en la máxima calidad de tejidos mecánicos que conocemos como Lampazo" aseguran en la sedería.

Las manteletas son de Viana, aderezo de Paco Artola, inspirado en una pieza también que reproduce una delicada cesta que dio nombre a tantas familias de la ciudad "Mercader", realizado en base de plata chapado en oro y rematada con lágrimas de peridoto olivino.

El ahuecador y enagua es de Margarita Vercher, con zapatos de inspiración francesa de Solepiel jugando también con las rayas.

La peineta, inspirada en el Mercado de Abastos, del que Marta es vecina / Amparo Fotografía

Un recuerdo a "su" Mercado de Abastos

Y la peineta se une a la colección de la firma. En este caso, Guillermo Expósito ha realizado una forma nueva que, a partir de ahora, llevará su nombre, "Marta Mercader", y cuyo dibujo de nueva creación es otro guiño familiar: es el escudo de la ciudad que luce en los azulejos del Mercado de Abastos, ese que Marta ver todos los días cuando se asoma al balcón de su casa.