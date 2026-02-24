Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Prades y la corte de honor completan el Extra de Fallas en Santiago

Las falleras 2026 rematan la publicación de Levante-EMV con una visita xacobea

La plaza del Obradoiro ha recibido a fallera mayor y corte para su última parada antes de los días grandes

La plaza del Obradoiro ha recibido a fallera mayor y corte para su última parada antes de los días grandes / J.M. López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El Extra de Fallas de Levante-EMV cumple su última estación y con ella, la serie de reportajes colectivos que acompañan a las embajadoras de la fiesta. Después del viaje de las dos falleras mayores de València a Egipto y de la doble visita de Marta Mercader y la corte infantil al combo Ruta del Santo Cáliz-Siete Aguas, quedaba el turno de las mayores.

Plaza del Obradoiro

Vayan donde vayan están llamadas a llamar la atención, pero proyectando una imagen reconocible, aunque al precio de que, en el lugar de destino, se genere la sorpresa más absoluta. Y este año no podía ser menos, porque es, con fallera mayor y corte mayor, el más lejano al que han hecho. Aprovechando la última ventana de días que permite la agenda, y a semana y media de que la publicación vea la luz en los quioscos, Carmen Prades y la corte han sido vistas en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

Va a ser un curioso combo el de este año porque las representantes de la fiesta pasarán por dos lugares de peregrinación. Las mayores, por el más conocido; las infantiles, por el que está por explotar y además es de casa. Santiago y Grial conforman el final del camino.

Fallera mayor y corte participarán, como en ocasiones anteriores, en una larga visita donde combinarán su imagen con los privilegiado entorno compostelano. Están invitados a conocer espacios singulares para que sirvan de telón de fondo de los perfiles con que se mostrarán en el Extra de Fallas y también harán visitas institucionales. En esta primera jornada han visitado el Pazo de Fonseca, sede de la Universitat de Santiago, donde han sido recibidas por el rector Antonio López Díaz. Y después la corporación municipal al completo las ha recibido en la sede municipal, el Palacio de Raxoi. Entre medias, la primera y más importante foto en la Plaza del Obradoiro, centro neurálgico de la Ruta Xacobea.

El Extra de Fallas de Levante-EMV tiene muy interiorizado, desde que la fiesta fue proclamada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que se puede salir de los límites naturales. Y el impacto que causan en todas las visitas demuestran que la decisión está bien tomada.

Imágenes únicas

Hay que prepararse, pues, para verlas en entornos insospechados. Que se suman a la serie histórica que, iniciada en 2017, ha transitado por Segovia-El Escorial, Córdoba, Salamanca, Sevilla, Málaga, Madrid-Aranjuez, Asturias y Madrid-Ávila. Después de que el año pasado, la visita se centrada en visitar y agradecer a cuerpos de seguridad que ayudaron en la dana (Policía Local de Madrid y Escuela Nacional de Policía de Ávila), este año se puede volver a una visita más paisajística, combinando Patrimonio con Patrimonio.

Noticias relacionadas

A lo largo de estos reportajes de exteriores, las trece falleras han completado imágenes únicas, desde conocer los Patios de Córdoba a posar con Las Meninas; promocionar la candidatura de Patrimonio de la Humanidad de la Cultura Sidrera o entrar en palacios como La Granja o Aranjuez, entre muchos otros hitos, para poner su papel en un lugar a la altura de las exigencias del cargo. En Santiago de Compostela les esperan también momentos que, se espera, sean impactantes. 

