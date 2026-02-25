El nuevo contenedor que deben incorporar las comisiones falleras: se trata de evitar incendios

Las concejalías de Fallas y Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de València han lanzado conjuntamente una campaña sobre gestión de residuos y limpieza dirigida a los casales falleros. La campaña consiste en cartelería en valenciano y castellano que se distribuirá a los casales falleros de la ciudad y que ofrece una serie de consejos sobre separación de residuos, limpieza de la calle y recogida selectiva.

Entre los consejos que ofrece el cartel figura la separación correcta de residuos por fracción entre envases ligeros, vidrio, papel y cartón y restos de comida, la necesidad de que los casales limpien la calle después de cada acto festivo, la reducción del ruido y el volumen de la megafonía fallera para respetar el descanso del vecindario y la necesidad de que el casal solicite un contenedor de cenizas para evitar incendios y proteger las calles.

Correcto reciclaje

Esta campaña se enmarca también en la iniciativa promovida por Ecoembes y la Generalitat, con la colaboración del Ayuntamiento de València, para impulsar la correcta separación y el reciclaje de envases, papel y cartón en los casales falleros con la habilitación de un rincón del reciclaje en cada casal.

La iniciativa premiará también con 3.000 euros a la comisión fallera que mejor aplique estos consejos. El dinero podrá ser destinado a una causa social y, además, habrá una paella gigante para toda la comisión.

Para el concejal de Residuos, Carlos Mundina, “la colaboración del mundo fallero es una de las claves para el éxito de la recogida de los residuos durante las Fallas porque son días de un alto volumen de residuo y el reciclaje en origen es la mejor acción que se puede realizar en el día a día de la ciudad”. Mundina ha añadido que “esta campaña es una forma de animar a todos los vecinos y vecinas y a todo el colectivo fallero a separar residuos y concienciarles para mantener la ciudad limpia”.

Durante las fallas, los servicios de limpieza del Ayuntamiento recogen diariamente toneladas de basura de las calles, por lo que la responsabilidad de los casales falleros es fundamental para que la ciudad mantenga un cierto orden en este sentido. En materia de reciclaje ya se ha avanzado mucho en los casales, pero aún falta un nuevo impulso ante situaciones como las cenizas, residuos muy habituales por las paellas o las torrás.