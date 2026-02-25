Vive la Mascletá desde un lugar privilegiado: el balcón de Levante-EMV en la Plaza del Ayuntamiento

València ya vive las fallas y Levante-EMV quiere brindar a sus lectores la oportunidad de disfrutar en directo de una mascletà desde un lugar privilegiado. Por eso, ponemos en marcha un sorteo exclusivo para suscriptores para asistir al balcón fallero de Levante-EMV en la Plaza del Ayuntamiento, epicentro de la fiesta pirotécnica.

En total, Levante-EMV sortea 10 entradas sobles para la mascletà del sábado 7 de marzo, una experiencia única pensada para los lectores más fieles del diario.

¿Quien puede participar?

Este sorteo es exclusivo para suscriptores:

Si ya eres suscriptor, participas automáticamente (no tienes que apuntarte ni rellenar formularios).

Si todavía no lo eres, si te suscribes antes del jueves 5 de marzo, entras automáticamente en el sorteo.

¿Cuándo se realiza el sorteo?

El sorteo se celebrará el viernes 6 de marzo y Levante-EMV contactará con las personas ganadoras a través de los datos asociados a su suscripción

¿Qué se sortea?

10 entradas dobles para ver la mascletà del sábado 7 de marzo desde el balcón de Levante-EMV en la Plaza del Ayuntamiento

Suscripciones disponibles

La suscripción a Levante-EMV te da acceso a información de calidad, contenidos exclusivos y ventajas para suscriptores. Estas son las opciones activas durante la promoción:

Digital mensual: 6,99€ / mes

Digital Anual: 49,99 / año

Edición impresa + digital (Kiosko+web): 85€ (14,95 al mes)

Vive las fallas desde un lugar privilegiado

Los ganadores podrán disfrutar de la mascletà desde un enclave excepcional y vivir la experiencia fallera desde una perspectiva única.

