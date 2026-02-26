Cortes de tráfico por la Cabalgata del Ninot y la primera mascletà

El calendario fallero ha programado para este sábado, 28 de febrero, una nueva edición de la tradicional Cabalgata del Ninot. El centro urbano será el escenario de esta propuesta festiva, uno de los actos más emblemáticos de las Fallas en la ciudad. Se trata de una tradición muy arraigada en la que cada comisión fallera desata su creatividad para hacer parodia sobre temas de actualidad, en un colorido desfile que invita a disfrutar de la fiesta a la ciudadanía y visitantes.

El elemento protagonista de la cabalgata es la crítica con un toque ácido, que define de hecho el espíritu fallero. Para ello, las comisiones falleras sacan a la calle sus creaciones con multitud de grandes figuras hechas expresamente para esta ocasión, que representan a personajes políticos, alegorías o sujetos de la vida cotidiana, en un desfile que permite disfrutar de creativas carrozas, sosprendentes disfraces, bandas de música y, sobre todo, de ninots.

La Cabalgata dará comienzo a las 17:30 horas en la Glorieta, en la plaza de Alfons el Magnànim, y recorrerá las calles de La Pau, Sant Vicent, la plaza del Ayuntamiento y la avenida del Marqués de Sotelo, para concluir en la calle de Xàtiva. Cerrará la cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal “Hope”.

Las comisiones participantes se concentrarán en plaza de Tetuán-General Tovar a partir de las 15:00 horas del sábado, donde permanecerán hasta las 17:00 horas. Media hora después comenzará el recorrido, que se calcula que se prolongará hasta las 20:00 horas. En el marco de la jornada, está previsto también el disparo de un espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento, que comenzará a las 00:00 horas.

Restricciones al estacionamiento de vehículos

El operativo de tráfico contempla la prohibición de estacionar vehículos el sábado 28, desde las 8:00 a las 22:00 horas en la banda izquierda del paseo de Ciutadella hasta Ximénez Sandoval nº6, en el sentido de la marcha de Ximénez de Sandoval, para permitir el giro de la EMT). Tampoco se permitirá, entre las 14:00 y las 22:00 horas en la zona de carga y descarga de la plaza de Alfonso el Magnánimo, desde la calles de la Pau a la calle del General Tovar.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha recordado que, desde el pasado día 21 de este mes a las 22:00 h y hasta el 20 de marzo a las 4:00 horas, se han establecido también restricciones de estacionamiento con motivo de las mascletades y disparos pirotécnicos previstos en la plaza del Ayuntamiento. La prohibición afecta a toda la plaza del Ayuntamiento, así como a las calles adyacentes: calle de Ribera, paseo de Russafa, calles de Moratín, Trànsits, Barcelonina, Arquebisbe Mayoral, Sang, Garrigues (desde Sant Vicent Màrtir hasta Músic Peydró), En Llop, Cotanda, Sant Ferran, Maria Cristina (entre Sant Vicent Màrtir y la plaça del Mercat), Osca (los dos lados, incluida la zona de motos, entre la avenida de l’Oest y Quevedo), avenida de l’Oest (los dos lados, incluida la zona de motos, entre la calle de Requena i la plaza de Sant Agustí), la zona de bicicletas de Marqués de Sotelo, Sant Pau (entre la calle de Sant Vicent Màrtir y la avenida del Marqués de Sotelo), Sant Vicent Màrtir (entre María Cristina y la plaza de la Reina i entre las plazas d’Espanya y de Sant Agustí), el lateral izquierdo de la calle del Marqués de Dosaigües, ambos lados de la calle del Poeta Querol, la calle del Pintor Sorolla (entre Poeta Querol y Bonaire), las calles de les Barques (entre Trànsits y Poeta Querol), de Pérez Pujol (entre Barques y Roger de Lloria), de Correus (entre la plaza de l’Ajuntament y la calle de Pascual i Genís), de Roger de Lloria (entre la plaza de l’Ajuntament i Pascual i Genís), y la calle de Xàtiva (entre el paso de Russafa y la plaza de Sant Agustí)).