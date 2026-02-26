3.500 pañuelos verdes para los perros que no quieren petardos

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha participado en el inicio de la campaña de concienciación impulsada por el Colegio de Veterinarios y el Ayuntamiento de València para favorecer el bienestar animal, especialmente el de los perros en Fallas. En el marco de esta iniciativa se repartirá entre los propietarios de perros 3.500 pañuelos verdes, símbolo de un paseo tranquilo y que pretende incidir en la concienciación, el respeto y la convivencia con los animales.

Concretamente, el Ayuntamiento repartirá parte de estos pañuelos en las Juntas de distrito municipal a partir del próximo lunes a quien presente la cartilla o pasaporte que incluya el numero de registro RIVIA del animal.

Además, María José Catalá ha recordado que el bando fallero establece dos franjas horarias libres de petardos para favorecer los paseos tranquilos de las mascotas. En estas dos franjas, establecidas de 9 a 10 horas de la mañana y de 15 a 17 horas de la tarde, pide a las comisiones falleras y a la ciudadanía en general que no lance material pirotécnico. Igualmente, el consistorio pide a las comisiones falleras que cuelguen la campaña en la zona de fuegos de cada comisión y, por primera vez, incluye este requisito en los premios Sant Antoni Abat.

Consejos para las mascotas

El consistorio también ofrece una serie de consejos para ayudar a las mascotas a vivir las fiestas con más tranquilidad. Entre estos destaca la de mantener la calma cuando el perro se ponga nervioso, no dejarlo solo en casa, acondicionar un lugar tranquilo en cada domicilio para la mascota, aislarlo de los ruidos exteriores creando barreras sonoras y consultar con el veterinario las pautas de comportamiento con el animal, entre otros.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha lanzado también una campaña de mupis en toda la ciudad para dar a conocer estos consejos. La campaña, que lleva por nombre “Ayúdales a vivir las Fallas”, también se distribuye a través de las redes sociales del consistorio y en los medios de comunicación.

La alcaldesa ha recordado que “las Fallas forman parte de nuestra identidad y nuestra cultura pero su grandeza no solo la medimos en monumentos y mascletaes sino en su capacidad de cuidar las personas, el espacio común y los animales, porque las Fallas son responsables y respetuosas”.