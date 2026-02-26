Susto en el casal de Borrull-Turia

La tranquilidad en el casal de la comisión Borrull-Turia se ha visto alterada por un conato de incendio que ha generado inquietud en el barrio por la gran cantidad de efectivos que se han trasladado: dos camiones de bomberos y una unidad del Samur. La movilización ha sido por tratarse precisamente de un casal fallero, un lugar susceptible de albergar mucha gente y además en un barrio con calles bastante estrechas.

Finalmente, se ha confirmado que se ha prendido una freidora, generando la alarma por el humo generado. Finalmente, no ha habido que lamentar heridos. Numerosas personas se han agolpado en la calle ante lo aparatoso de la imagen en la calle.