La Xunta de Galicia recibe a la fallera mayor y la corte en el Extra de Levante-EMV

Tres días intensos y entregadas a cumplir con sus obligaciones, la fallera mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor han completado su papel de embajadoras de la ciudad y su fiesta para la edición 2026 del Extra de Fallas de Levante-EMV. Con la satisfacción del deber cumplido, que es tanto ejercer institucionalmente como entidad, darse el gusto de posar con espacios imposibles en lo periodístico y reunirse, concentrarse y convivir en lo personal. Un combo en el que cree Levante-EMV porque el papel de las embajadoras de la fiesta es relevante y tiene todo el potencial del mundo. Y que se lleva desarrollando desde hace ya diez años.

Tras la primera jornada, que incluyó la visita a la Universidad y al Ayuntamiento, en la siguiente se ha incluido una visita al Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien las recibió en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura.

El conselleiro puso en valor la presencia de las trece y a la importancia de los vínculos culturales entre Galicia y Valencia, "tierras hermanas, con identidades culturales y lenguas propias muy arraigada". Dirigiéndose especialmente a ellas al destacar su condición de "representantes de su tierra y de su legado histórico".

Son de esas visitas que sirven para poner en valor la capacidad de representantes de todo lo que se proponga. El conselleiro las acompañó a un desayuno de convivencia, en el que aprendió las características de la fiesta, las enormes particularidades para concluir en autoimponerse la necesidad de acudir a València a conocer la fiesta. Nada de visita de compromiso. Un largo rato de convivencia, en el que participaron Carmen y la corte y que no tenía más horario que el marcado para la siguiente visita. Si no, habría continuado. Es lo que supone estar interesado por lo que está escuchando.

Algo parecido había sucedido el día anterior en el Ayuntamiento, donde las preguntas se multiplicaron a la hora de querer saber el qué y el por qué. Entre las autoridades y entre el propio gabinete municipal.

Y en la Catedral

Carmen y la corte disfrutaron también de una visita guiada a la Catedral de Santiago. Allí pudieron hacerse una foto ante el altar mayor y, visitar la tumba del santo. Tal como decía después alguna de ellas, destacaban esa sensación casi de irrealidad: "¿quien me iba a decir que un día vendría aquí, a abrazar el santo, que lo haría vestida de valenciana y como componente de la corte de honor?". Son de esas magias que solo se pueden dar en las Fallas.

El viaje se ha hecho este año, como siempre, en la ventana que se puede dentro de la agenda de la Junta Central Fallera. El organismo oficial ha acompañado a las representantes con un equipo formado por cuatro personas, encabezados por la vicepresidenta María Tomás junto a Luis Serrano, Patricia Cobacho y Cristina Carmona. Al tener que realizarse al día siguiente de la Crida, el equipo también se ha acompañado de dos peluqueros, Carlos Escribano y Marta Parra, para darle una tregua al pelo entre el final de una jornada y el inicio de otra. Las falleras han dado, nuevamente, una lección de profesionalidad al desafiar el cansancio y dar lo mejor de sí mismas.

Noticias relacionadas

Con este reportaje se completa la propuesta informativa, basado en la puesta en valor de las representantes y acompañarlo de reportajes variados sobre la fiesta, los bocetos de las fallas y las fotografías de los representantes de la fiesta.