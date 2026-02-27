Los reyes de la pólvora dispararán en las Fallas de València 2026: las mascletaes, pirotecnias y castillos que iluminarán la ciudad

Con unas horas de retraso sobre el calendario y horario previsto, la Junta Central Fallera ha desvelado el calendario pirotécnico para las Fallas de València 2026. Que empezó con un disparo de Caballer FX desde el Jardín del Turia, en versión diurna, como preámbulo a la particular "descoberta" de todos estos disparos.

El programa está consolidado bajo varios ejes. Por una parte, los disparos que acompañan a determinados eventos falleros (Exaltación, Exposición del Ninot, Crida...). El ciclo de 'mascletaes' del 1 al 19, a las 14.00 horas, con el aperitivo del 22 de febrero, día de la Crida.

PI STUDIO

Los tres castillos en Monteolivete, todos ellos ya con el horario unificado a medianoche, y la última aportación, los "espectáculos pirotécnicos nocturnos" de fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de València. En lo mollar, la Nit de Foc es este año para la Pirotecnia Valenciana, mientras que la "cremà" la hará Hermanos Caballer.

Reyes Martí vuelve al 8 de marzo a la plaza, aunque ese día estará acompañada, en el castillo nocturno, por Nadal Martí.

Homenaje a Pedro Luis Sirvent

Destaca la presencia de Hermanos Sirvent, en lo que es un evidente homenaje a su gerente, Pedro Luis Sirvent, fallecido en marzo de 2025 en una explosión.

Precisamente, Sirvent es el único cambio en el ciclo de 'mascletaes', entrando en el lugar de Gironina.

Vulcano, otra de las "mascletaes" siempre muy seguida, se va al 13 de marzo, mientras que Valenciana será el 15.

Además de la Nit de Foc, los otros dos castillos serán responsabilidad de Mediterráneo (16) y Zaragozana (17). Además de la ceremonia inaugural de este sábado, Caballer FX hace la mascletà del 18 de marzo y Hermanos Caballer la del 19.

Intocables, como siempre, el 1 de marzo para Peñarroja y el 11 para Tomás.

Nombres artísticos

Como son contratos artísticos, los disparos se estipulan como tales, por lo que tienen nombre. Algunos de ellos son muy significativos. Por ejemplo, el de Hermanos Sirvent se llama "Va por tí, maestro", en memoria de Pedro Luis. Lo mismo que "In Memoriam" de Nadal Martí, recordando a Javier Nadal, hijo de la hasta el pasado año responsable de la empresa.

También los hay más animados, como el "Masclethor 5.0" de Alpujarreña, que es la forma de llamar al disparo con su "Martillo de thor" o el castillo "Higge" de Mediterráneo, que invita a disfrutar, aunque si su mascletà se llama "Catarsis" es como para prepararse para emociones fuertes.

Falleras mayores y corte, con los pirotécnicos / Fotofilmax

Mascletaes y castillos de las Fallas de València 2026: día a día y pirotecnias

Sábado 28 de febrero

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Peñarroja)

Domingo 1 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Peñarroja)

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo)

Lunes 2 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Sirvent)

Martes 3 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alto Palancia)

Miércoles 4 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Dragón)

Jueves 5 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Zaragozana)

Un disparo junto a las pistas de atletismo, en València, saludó el inicio del calendario pirotécnico de las Fallas 2026. / Germán Caballero

Viernes 6 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo)

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo)

Sábado 7 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí)

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás)

Domingo 8 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Martí)

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí)

Lunes 9 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís)

Martes 10 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo)

Miércoles 11 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás)

Mascletà en las Fallas de València: el disparo de las dos de la tarde en la plaza del Ayuntamiento es una de las citas más tradicionales del calendario pirotécnico. / Miguel Angel Montesinos

Jueves 12 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña)

20:30 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña)

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano)

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís)

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Aitana)

23.59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit)

Calendario pirotécnico de la semana grande de las Fallas 2026 en València

Domingo 15 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Valenciana)

23:59 h. - L’Alba de las Fallas en toda la ciudad, con espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano)

Lunes 16 de marzo

14:00h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit)

23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. (Pirotecnia Mediterráneo)

Martes 17 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo)

23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana)

Miércoles 18 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX)

23:59 h. - 'Nit del Foc' en el puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana)

El gran castillo de fuegos artificiales qure es la 'Nit del Foc' es uno de los platos fuertes del calendario pirotécnico de las Fallas 2026 en València. / Francisco Calabuig

Jueves 19 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Caballer)

19:00 h. - Cabalgata del Fuego que empezará en la calle de la Paz hasta Porta de la Mar.

21.00 h. y 23.00 h. - La 'cremà' de la falla municipal de la plaza del Ayuntamiento estará acompañada, en todos los casos, por efectos pirotécnicos de Pirotecnia Hermanos Caballer.