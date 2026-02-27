Programa de actos de las Fallas 2026 en València: Mascletaes, ofrenda, castillos, cremà... todo lo que te queda por vivir y disfrutar cada día de marzo

El Programa Oficial de Festejos de las Fallas 2026 en València se prolonga durante más de dos meses. La Junta Central Fallera ha elaborado una lista de festejos que se sumarán a los que ya de por sí se celebran fuera de programa y a los que aportan los diferentes colectivos falleros para completar una oferta lúdica alrededor de la fiesta grande de la ciudad.

El estreno de los pasodobles de las nuevas falleras mayores de València será el primer acto el 11 de enero y las Fallas de València finalizarán con la cremà en la noche del 19 de marzo y la madrugada al día 20, jornada a partir de la que empezará un nuevo ciclo fallero, el de las Fallas 2027.

Este año las fiestas se celebrarán íntegramente entre semana en sus días principales (del lunes 16 al jueves 19 de marzo), lo que abre ciertas dudas sobre cómo será la asistencia de visitantes y turistas, especialmente respecto a los masivos años anteriores.

Todos los actos de las Fallas 2026 en València programados por la JCF

Sábado 28 de febrero

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la avenida de la Plata.

De 10:00 a 13:30 h. - Feria del coleccionismo fallero en los Jardines de Junta Central Fallera.

17:30 h. - Cabalgata del Ninot

Itinerario: Salida de Glorieta, Calle La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y final en la calle Xátiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal.

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Peñarroja)

Domingo 1 de marzo

10:00 h. - Cant de l’Estoreta en la Plaza del Carmen.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Peñarroja).

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo).

Lunes 2 de marzo

10:30 h. - Visita de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Hermanos Sirvent).

Martes 3 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alto Palancia).

Miércoles 4 de marzo

11:00 h. – Visita a la Central de la Policía Local de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Dragón).

Jueves 5 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Zaragozana).

18:30 h. - Acto de las Fuerzas Armadas.

Viernes 6 de marzo

12:00 h. - Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la plaza del Ayuntamiento.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo).

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo).

Sábado 7 de marzo

11:30 h. - Homenaje al Pintor Segrelles.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí).

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás).

Domingo 8 de marzo

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Martí).

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí).

Lunes 9 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís).

Martes 10 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo).

Miércoles 11 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás).

Jueves 12 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña).

20:30 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Alpujarreña).

Viernes 13 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano).

20:00 h. - Muestra de bailes y canciones populares, organizado por la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís).

La semana grande de Fallas en València

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Aitana).

17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.

17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.

17:45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas.

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit).

Domingo 15 de marzo 09:00 h. - Plantà de todas las fallas infantiles. 14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Valenciana). 17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot. 17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat 2026. 17:45 h. - Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 horas. 23:59 h. - L’Alba de las Fallas en toda la ciudad y espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano).

Lunes 16 de marzo 08:00 h. - Plantà de todas las fallas. 14:00h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit). 16:30 h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, Presentaciones Infantiles, Cabalgata del Ninot y llibrets de falla infantiles. 23:59 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Mediterráneo).

Martes 17 de marzo 09:00h. - En la tribuna instalada en el Ayuntamiento de València para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de Calles Iluminadas, Presentaciones y llibrets de falla. 14:00 h. - Mascletà en plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Mediterráneo). 15:30 h. - Ofrenda de flores a la Mare de Déu. Calle de la Paz 15:30 horas: Rascanya

17:10 horas: Camins al Grau

18:55 horas: Ruzafa A

19:55 horas: Ruzafa B

20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 horas: Canyamelar -Grau-Nazaret

00:10 horas: La Xerea Calle San Vicente 15:30 horas: Patraix

16:45 horas: Botanic

17:45 horas: El Carmen

18:30 horas: Jesús

19:45 horas: Quart de Poblet - Xirivella

21:25 horas: La Creu Coberta

22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc

23:55 horas: La Seu - El Mercat

00:25 horas: Casas Regionales.

00:35 horas: Juntas Locales.

00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig. Falla Alberique- Héroe Romeu.

00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia.

01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia. 23:59 h. - Castillo de fuegos artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Zaragozana).

Miércoles 18 de marzo 10:00 h. - Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous. 12:00 h. - Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia. 14:00 h. - Mascletà en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Caballer FX). 15:30 h. - Ofrenda de Flores a la Mare de Déu. Calle de la Paz 15:30 horas: Quatre Carreres

17:10 horas: Benimámet-Burjassot-Beniferri

19:10 horas: Pla del Remei-Gran Via

20:40 horas: Malvarrossa-Cabanyal-Beteró

21:55 horas: Algirós

22:55 horas: Poblats al Sud Calle San Vicente 15:30 horas: Benicalap

16:45 horas: Campanar

18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins

19:30 horas: Olivereta

21:15 horas: Zaidia

22:50 horas: Mislata

00.05 horas: Casas Regionales.

00:15 horas: Entidades invitadas

00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil. Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal.

00.30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante.

00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de València.

00:40 horas: Fallera Mayor de València, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de València. 23:59 h.: Nit del Foc: Castillo de Fuegos Artificiales en el Puente de Monteolivete (Pirotecnia Valenciana).

