El marzo fallero también se estrena en la plaza con la "mascletà de torreznos"

El domingo llega uno de los acontecimientos gastronómicos más populares junto a la Plaza del Ayuntamiento

Torreznos en la Falla Reina-Paz-San Vicente

Torreznos en la Falla Reina-Paz-San Vicente / Eduardo Ripoll

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

"Tres mil carcasas de sabor saludable". El inicio del calendario de mascletaes en la plaza del Ayuntamiento tiene una cita, tanto antes como después, en la puerta del casal de Reina-Paz-San Vicente. En su tiempo, esta comisión ya empezó con su paella popular a pie de falla para los asistentes al disparo en los días grandes de fiesta. Ahora ha girado de un modo tan espectacular como original y con una plena garantía de éxito, convirtiéndose en uno de los clásicos de calendario.

Así, el 1 de marzo, de once y media de la mañana a tres y media, la puerta del casal en la calle Embajador Vich acogerá la "Macromascletà de Torreznos". La comisión y la Casa de Soria en València organizan lo que describen como la "unión de sus dos pasiones en germanos junto al templo mundial de la pirotecnia". Es decir, la pólvora y las tiras de tocino confitadas.

El Quinto y Torrezno es un éxito de convocatoria

El Quinto y Torrezno es un éxito de convocatoria / Francisco Calabuig

El Quinto y Torrezno es una cita que ni siquiera el hecho de que el casal esté en una calle más bien escondida -aunque a apenas un minuto de la plaza- impide que sea un éxito monumental. Es la quinta edición y los visitantes pueden degustar por un precio casi simbólico, este particular "súper-alimento", además de poder ver su elaboración en directo.

Alimento en revisión y al alza

El torrezno es un producto que ha alcanzado un nivel de popularidad muy alto en los últimos tiempos. Contrariamente a lo que puede imaginarse -tocino de cerdo frito en una piscina de aceite- diferentes estudios y opiniones de nutricionistas han mejorado notablemente su fama y es, de hecho, ahora mismo, uno de los alimentos en revisión al alza.

En materia fallera ya se ha extendido como alternativa en forma de transformación del habitual "Quinto y Tapa", pero es la comisión de Reina-Paz la que lo ha convertido en un auténtico fenómeno social con su "Macromascleta de Torreznos".

