La plantà de la falla municipal tendrá una "descoberta" ritual de la cabeza de Chaplin

La cabeza del Chaplin y, por extensión, el cuerpo entero está llamado a ser la clave de la falla municipal. Porque va a tener que llevar el peso del impacto visual. A partir de ahí se sabrá si la obra de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer alcanza la condición de "icónica", algo que se echa de menos desde hace mucho tiempo en la plástica fallera actual. La falla municipal, que han ido a ver en visita de cortesía la fallera mayor y la corte de honor, de la misma manera que lo hicieron las infantiles con la de Mario Perez hace una semana, está ya en su último proceso antes de salir a la calle los primeros días de marzo. La batalla por el tamaño será la gran apuesta. En principio se anuncian 27 metros de falla en vertical.

Una "descoberta" con espectáculo

Para poner en valor esa condición, se está preparando una "performance" para marcar el momento clave de la "plantà": el 12 de marzo, ya con las primeras sombras de la tarde, se llevará a cabo una "descoberta" de la cara, que durante la visita permanece reconocible de facciones, pero tapada con plásticos. Destaparla y subirla, a tres días de estar finalizada, marcará el momento clave de la plantà".

Histórico de las fallas municipales (1942-2024)

En un día de hostilidades

Paradoja de las paradojas, el canto a la paz que se pretende lanzar con la falla municipal y su primera exhibición pública ha coincidido en el tiempo con el inicio de hostilidades entre Afganistán y Pakistán. Pero seguirá gritando ese llamamiento mientras el retrato, sumamente reconocible, del actor británico en la película "Armas al Hombro" seguirá apelando al entendimiento y en el legado para las generaciones futuras, representado por los niños y las manos que se alzan al cielo.

Pero la falla también tendrá que pasar el examen. A efectos populares, nadie duda que resultará. Y entre el público foráneo, más aún: los entendidos saben que Charles Chaplin es una figura bastante repetida en la plástica fallera y, además, desde hace tiempo. Pero para el japonés o el italiano que por València transiten será una imagen impactante, que tendrá un espacio ideal para la foto. En ese sentido, la elección está bien hecha. A efectos locales probablemente entusiasme menos por "Déjà vu", pero, al menos en teoría, la falla municipal está hecha para exportar imagen. Es un debate recurrente porque si se entra en el debate sobre iconos, el resto de grandes fallas tampoco saldrían bien paradas, repitiendo hasta la saciedad los remates con tipos de época o étnicos.

