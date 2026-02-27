La plantà de la falla municipal tendrá una "descoberta" ritual de la cabeza de Chaplin
Con 27 metros de altura, la falla municipal busca el impacto visual y, con la imagen de Chaplin, pretende enviar un mensaje de paz en un contexto internacional convulso
La cabeza del Chaplin y, por extensión, el cuerpo entero está llamado a ser la clave de la falla municipal. Porque va a tener que llevar el peso del impacto visual. A partir de ahí se sabrá si la obra de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer alcanza la condición de "icónica", algo que se echa de menos desde hace mucho tiempo en la plástica fallera actual. La falla municipal, que han ido a ver en visita de cortesía la fallera mayor y la corte de honor, de la misma manera que lo hicieron las infantiles con la de Mario Perez hace una semana, está ya en su último proceso antes de salir a la calle los primeros días de marzo. La batalla por el tamaño será la gran apuesta. En principio se anuncian 27 metros de falla en vertical.
Una "descoberta" con espectáculo
Para poner en valor esa condición, se está preparando una "performance" para marcar el momento clave de la "plantà": el 12 de marzo, ya con las primeras sombras de la tarde, se llevará a cabo una "descoberta" de la cara, que durante la visita permanece reconocible de facciones, pero tapada con plásticos. Destaparla y subirla, a tres días de estar finalizada, marcará el momento clave de la plantà".
En un día de hostilidades
Paradoja de las paradojas, el canto a la paz que se pretende lanzar con la falla municipal y su primera exhibición pública ha coincidido en el tiempo con el inicio de hostilidades entre Afganistán y Pakistán. Pero seguirá gritando ese llamamiento mientras el retrato, sumamente reconocible, del actor británico en la película "Armas al Hombro" seguirá apelando al entendimiento y en el legado para las generaciones futuras, representado por los niños y las manos que se alzan al cielo.
Pero la falla también tendrá que pasar el examen. A efectos populares, nadie duda que resultará. Y entre el público foráneo, más aún: los entendidos saben que Charles Chaplin es una figura bastante repetida en la plástica fallera y, además, desde hace tiempo. Pero para el japonés o el italiano que por València transiten será una imagen impactante, que tendrá un espacio ideal para la foto. En ese sentido, la elección está bien hecha. A efectos locales probablemente entusiasme menos por "Déjà vu", pero, al menos en teoría, la falla municipal está hecha para exportar imagen. Es un debate recurrente porque si se entra en el debate sobre iconos, el resto de grandes fallas tampoco saldrían bien paradas, repitiendo hasta la saciedad los remates con tipos de época o étnicos.
Autores de las fallas de la plaza del Ayuntamiento
1942: Regino Mas
1943: Regino Mas / Carlos Cortina
1944: Modesto González
1945: Paco Baró
1946: Regino Mas / Carlos Tarazona
1947: Regino Mas
1948: Regino Mas
1949: Octavio Vicent
1950: Regino Mas
1951: Octavio Vicent
1952: Hermanos Fontelles
1953: Hermanos Fontelles
1954: Octavio Vicent (+ Salvador Dalí)
1955: Octavio Vicent
1956: Vicente Pallardó
1957: Vicente Pallardó
1958: Juan Huerta
1959: Vicente Pallardó
1960: Ramón Marco
1961: Modesto González
1962: Vicente Pallardó
1963: Ricardo Rubert
1964: Ricardo Rubert
1965: Vicente Luna
1966: José Barea S.
1967: José Barea S.
1968: Hermanos Fontelles
1969: Hermanos Fontelles
1970: Octavio Vicent
1971: Octavio Vicent
1972: Octavio Vicent
1973: Vicente Luna
1974: Vicente Luna
1975: Vicente Luna
1976: Vicente Luna
1977: Vicente Luna
1978: Vicente Luna
1979: Vicente Luna
1980: Vicente Luna
1981: Vicente Luna
1982: Vicente Luna
1983: Vicente Luna
1984: Mario Lleonart
1985: Manolo Martín
1986: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos
1987: Manolo Martín + Sento Llobell + Francis Montesinos
1988: Manolo Martín + Ortifus
1989: Miguel Santaeulalia
1990: José Martínez Mollá
1991: José Martínez Mollá
1992: José Martínez Mollá
1993: José Martínez Mollá
1994: José Martínez Mollá
1995: Josep Pascual Ibáñez
1996: Josep Pascual Ibáñez
1997: Hermanos Ferrer + Varios
1998: José Martínez Mollá
1999: Vicente Agulleiro + Varios
2000: Vicente Agulleiro + Ramón Espinosa
2001: Pedro Santaeulalia
2002: Pere Baenas
2003: Agustín Villanueva + Pedro Santaeulalia
2004: Pere Baenas
2005: Alejandro Santaeulalia
2006: Ramón Espinosa
2007: Pere Baenas
2008: José Latorre + Gabriel Sanz
2009: Pedro Santaeulalia
2010: Pedro Santaeulalia
2011: Pere Baenas
2012: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2013: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2014: Manolo García
2015: Manolo García
2016: Manolo García
2017: Manolo García
2018: José Latorre + Gabriel Sanz + Okuda
2019: José Latorre + Gabriel Sanz + Pichi&Avo
2020: -
2021: Manolo Martín Huguet + José R. Espuig + Escif
2022: Alejandro Santaeulalia + Dulk
2023: Manolo García + Marina Puche
2024: Pere Baenas
2025: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
2026: Alejandro Santaeulalia + Vicente Llácer
Suscríbete para seguir leyendo
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Carmen Prades estrena un 'València' en su traje de la Crida
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla
- Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?