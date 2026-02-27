Fallas 2026
València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
El estallido constante de petardos puede provocar temblores, huidas, problemas digestivos y cambios de conducta
El ICOVV ha lanzado la campaña "Pañuelo Verde, Paseo Tranquilo" para proteger a los animales del estrés causado por los petardos
Las Fallas representan un periodo de gran estrés para muchas mascotas, especialmente los perros, debido a su sensibilidad auditiva. El estallido constante de petardos puede provocar temblores, huidas, problemas digestivos y cambios de conducta. Por eso, y por segundo año consecutivo, el ICOVV ha lanzado la campaña "Pañuelo Verde, Paseo Tranquilo" para proteger a los animales del estrés causado por los petardos.
La iniciativa, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de València, busca concienciar a la ciudadanía sobre el miedo que muchos animales sienten durante las celebraciones, y se suma a las recomendaciones del bando fallero de este año, que aconseja no disparar artificios pirotécnicos entre las 9:00 y 10:00 horas, ni entre las 15:00 y 17:00 horas.
Qué es el pañuelo verde y cómo ayuda a las mascotas
El pañuelo verde, distintivo de la campaña, identifica a los perros sensibles al ruido, con la finalidad de que los ciudadanos eviten lanzar petardos cerca de ellos. El pañuelo incluye el logotipo del ICOVV y se convierte en un símbolo de respeto y empatía hacia los animales durante las Fallas. "Es un gesto sencillo pero muy efectivo para reducir el estrés y la ansiedad de las mascotas en un entorno festivo tan ruidoso", explican desde el ICOVV.
Estrés y ansiedad de las mascotas durante las Fallas
En hilo con la campaña, y con la finalidad de que la iniciativa llegue al mayor número de personas posibles, el Ayuntamiento de València ha reforzado el plan mediante mupis y soportes urbanos, difundiendo consejos prácticos para que los dueños protejan el bienestar de sus animales.
6 consejos clave para proteger a tu mascota en Fallas 2026
- Planifica los paseos: Evita zonas con actividad pirotécnica y ajusta horarios según las recomendaciones del bando fallero.
- Refugio seguro en casa: Prepara un espacio tranquilo, con poca luz, ventanas cerradas y música suave o ruido blanco.
- Mantén la calma: No regañes ni fuerces a tu mascota; transmite seguridad con tu actitud.
- Refuerza conductas relajadas: Premia con caricias o snacks cuando el animal esté tranquilo.
- Consulta al veterinario: Para casos de fobia intensa, existen tratamientos y soluciones supervisadas por profesionales.
- Identificación al día: Microchip y placa identificativa son esenciales ante posibles huidas por miedo.
