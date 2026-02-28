Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidas cuatro mujeres por robar a turistas en el centro de València

Imagen de la actuación policial

Imagen de la actuación policial / AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

Redacción Levante-EMV

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local (USAP) detuvieron este viernes a cuatro mujeres por presuntamente robar a turistas en las calles del centro de la ciudad de València.

En concreto, las detenciones se produjeron este viernes sobre las 16.00 horas, cuando una patrulla de la USAP, que prestaba servicio para el control de la venta ambulante y seguridad en la zona del centro de València, detectó la presencia de cuatro mujeres que, de forma coordinada, rodeaban a dos personas asiáticas que caminaban desde la Estación del Norte hacia la parada del metro de las calles Xàtiva con Alicante.

En ese momento, los agentes solicitaron la colaboración de otras patrullas de la USAP que estaban por la zona, según ha informado el consistorio.

En cuanto al modo de proceder de las cuatro detenidas, una mujer se ponía detrás de la víctima, cubría la mochila con una chaqueta y con la otra mano abría la mochila y extraía objetos de su interior. Dos mujeres se situaban a ambos lados de la víctima y la distraían y la cuarta se situaba un poco más retrasada en situación de alerta.

La patrulla, por tanto, siguió a las cuatro jóvenes y observó cómo, al detenerse las víctimas en el ascensor que da acceso a la parada de metro, se produjo un segundo acceso a la mochila de la víctima por parte de la misma mujer, quien sacó otro objeto. En ese momento, el acompañante de la víctima se percató del hurto, por lo que la persona miembro de la banda que actuaba como alerta le hizo una seña a la autora del robo para que devolviese los objetos robados y se diesen a la fuga. Al ascender por la escaleras del metro, las cuatro mujeres fueron interceptadas por los agentes.

Al entrevistar a las víctimas, estas afirmaron que en la mochila llevaban dos teléfonos móviles, un portátil y una cartera con 200 euros, resultando en total un valor aproximado de unos 2.000 euros.

Por tales hechos, se procedió a la detención de las cuatro mujeres, de 25, 22, 36 y 36 años, acusadas de un presunto delito de robo y pertenencia a banda dedicada al robo y hurto organizado. Las detenidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.

