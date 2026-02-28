Sueca-Literato Azorín y Pedro Santaeulalia unen sus caminos otra vez

Era la crónica de una renovación anunciada: Sueca-Literato Azorín y Pedro Santaeulalia unirán nuevamente sus caminos en las Fallas 2027. Así se ha anunciado por parte de la comisión ruzafeña y el artista.

En la misma demarcación en la que ganó por primera vez -tanto una como otro- en la máxima categoría, ambas partes mantienen una sinergia inmejorable. Pasados los años de Nou Campanar, Pedro Santaeulalia ha adoptado un perfil alejado de la pelea por el primer premio, pero tras unos años de transición, en la época reciente, y coincidiendo con su tercera etapa en esta demarcación, ambas partes se llegaron a posicionar en la zona noble, especialmente en aquel 2024 donde alcanzar el cuatro premio y el primero de ingenio y gracia. Tanto es así, que el octavo premio del año pasado no se considera ningún tipo de pifia -en un taller que tuvo que empezar casi desde cero tras verse arrasado por la dana-, sino una mala valoración del jurado.

Bocetos de las Fallas de Sección Especial 2026 /

Ahora se presentan con "Onírica", un proyecto en el que ya ha llamado poderosamente la atención el ninot de la Exposición, con la niña de la guerra y la niña que soñaba ser niña.

Será, de esta manera, la sexta falla consecutiva, a sumar a la de 2010 y las de 2002 (el estreno, el de la victoria en Especial) y 2003.

También Rubén Arcos

Esta renovación se extiende también a Rubén Arcos para la falla infantil, artista que se estrenó el año pasado con un segundo premio en Primera y que, sin haber plantado aún la de 2026, ya está asegurado su triplete.