La pirotecnia imaginativa enciende la ciudad

La ciudad de València celebró ayer un nuevo bautismo pirotécnico, como preludio de la serie ya ininterrumpida que albergará la ciudad hasta el final de las fiestas.

Se trata del «Pólvora a la Vespra», una unión de comisiones de falla que, en diferentes zonas del Ensanche, y con horarios no coincidentes, que permitían incluso poder acudir a todas ellas, inundaron de luz, color y ruido los prolegómenos de los días grandes. De hecho, prácticamente a la vez que finalizaba la anodina Cabalgata del Ninot, se producían estos disparos, que son iniciativa de hasta cinco comisiones. Pintor Segrelles organizó un curioso tutorial para que la Pirotecnia Vulcano encendiera su demarcación. Es una de las referencias de esta atípica jornada, que inició Caballer FX en Maestro Gozalbo y continuó la misma empresa en Jesús-San Francisco de Borja y remató Aitana en Convento Jerusalén. Eso, previo al castillo en la plaza del Ayuntamiento a medianoche.

Hoy, primera mascletà

Y hoy, a las 14 horas, empieza el ciclo de mediodía con Peñarroja, los iniciadores desde hace ya casi 30 años.