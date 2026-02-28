La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere

La Cabalgata del Ninot languidece conforme pasan los años. El desfile carnavalero, que en su momento suponía un homenaje al arte efímero que presentaba las primeras figuras ha ido derivando en un espectáculo de disfraces corto. Y en el que las comisiones que participan lo pasan bien, pero no tienen ya la condición de gran desfile. Han pasado muchos años desde aquella primera carroza de Plutón hasta llegar al momento actual. Seguramente es una fórmula que ya no da más de sí. El goteo de comisiones que han ido apartándose del festejo parece imparable. Ahora tan solo son cinco. En algún caso no son comisiones, sino agrupaciones completas o sociedades, casi Utes, para armar las partes del desfile: comparsa, figura y grupo.

Quizá no habría que lamentarlo especialmente. En su momento, ya se fue un sancta sanctórum como es el de la Cabalgata del Reino, y no pasó nada. La vida continuó. Después, se hizo una mezcla entre la cabalgata infantil y la adulta. Fue una especie de cebado del motor para prolongarle la vida.

Pero las fórmulas van pasando y tal como sucedió también con otras actividades en las que los falleros llevan el peso del mismo, como el concurso de calles adornadas, quizá habrá un momento y era la sensación general, de que, o se le da otro aire, se le da otra razón de ser o llegará un momento en el que las comisiones acabarán por liquidarlo. De muerte natural. De momento lo que los sostiene es que las propias Fallas se lo pasan muy bien. De hecho es prácticamente una cabalgata de disfraces de las que se realizan en las demarcaciones. Pero llevada al centro de la ciudad. Con lo que tienen una audiencia asegurada.

Porque ahí está la clave. Un acto, en sábado en el centro de la ciudad, tiene el poder de convocatoria garantizado, y así ocurrió una vez más. No es la cabalgata de los Reyes Magos, pero estaba más que bien cumplida de convocatoria.

A lo que es fiel, la cabalgata del ninot, y eso hay que reconocérselo, por lo menos, a los que inciden en ello. Es que es un fiel reflejo de algunos de los temas de actualidad. Llama la atención en ese sentido que, por ejemplo, en la Exposición del Ninot y a pesar de ser un tema de candente, actualidad, la cuestión del precio de la vivienda apenas se ha tratado. Y, sin embargo, aquí sí que hubo varias comparsas que hicieron alusión a esa continua carestía. A la acumulación por parte de los especuladores y a la infame condición de lo que hay disponible.

Tampoco faltaron por este motivo alusiones a otros elementos de la actualidad como la situación política y los protagonistas de la misma, aunque en una medida mucho menor de lo que cabría esperar. Después de que el año pasado, la dana fuera la gran protagonista, en esta ocasión ya ha quedado diluida y en todo caso sí que hubo un par de comparsas que llevaron figura alusiva a Carlos mazón. Coincidendo en ambos casos en la cuestión del Ventorro. Y algunos Trumps son tanque, Ábalos y hasta una Rita Barberá salvada del recuerdo.

Mientras otros actos falleros están en pleno vigor, están reformulados y son citas que quedan bien o mejor, la vieja, la entrañable cabalgata, se muere.

