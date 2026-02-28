Programa de Fallas del fin de semana 28 de febrero-1 de marzo. Pirotecnia experimental, folclore, cabalgata, torreznos...

Tras el de la Crida, llega el fin de semana que estrena el mes de marzo. Y en el mismo se multiplican los actos en el se muestra una enorme variedad de frentes públicos.

Dos cabalgatas se arraciman: la genérica del Ninot, para este sábado por la tarde, y el Cant de l'Estoreta para el domingo.

Pero también la pirotecnia cobra protagonismo. Empiezan los "castillos experimentales": en la plaza, Marzo será recibido con un espectáculo nocturno de Peñarroja. El año pasado, estos disparos fueron muy bien recibidos porque dejaban la opción a los profesionales de la pirotecnia a mostrar creatividad.

Y por supuesto, el 1, a las 14 horas, también Peñarroja inaugura el ciclo de mascletaes en la plaza. A las 20 horas del domingo, otro disparo, en este caso de Crespo, completará la oferta del fin de semana.

Pólvora a la Vespra

Pero si se quiere originalidad, no hay que perderse la Pólvora a la Vespra, un espectáculo itinerante de pirotecnia experimental que podrá verse en cuatro demarcaciones, pudiendo hacer ruta para verlas todas.

También hay folclore, el coleccionismo y la repetición a nivel de barrio del pasado fin de semana, tanto por las "macrodespertaes" como por las "cridas".

Sábado, 28 de febrero

10:00 h. - Visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor al Parque de Bomberos de la Avenida de la Plata.

De 10:00 a 13:30 h. - Feria del coleccionismo fallero en los Jardines de Junta Central Fallera.

17:30 h.- “Cabalgata del Ninot”.

Recorrido: Salida de Glorieta, Calle La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Marqués de Sotelo y final en la calle Xátiva. Cerrará la Cabalgata la entrada de las primeras piezas de la falla municipal.

11.30 h. En la plaza de Victoria Kent de Mislata, Sarao Tradicional Valencià organizado por la falla Pere María Orts.

18 h. Cabalgata del Humor de la Federación de Fallas de Burjassot por las calles de la población, con salida y llegada a la plaza del Ayuntamiento.

19 h. Pregón en Xirivella y tardeo

19.30 h. Crida de Quart de Poblet en la Plaça del País Valencià

Horario de la Pólvora a la Vespra 19.15 h. En Maestro Gozalbo, Pirotecnia Caballer FX 20.15 h. En Pintor Segrelles, Pirotecnia Vulcano 20.45 h. En Jesús-San Francisco de Borja, Pirotecnia Caballer FX 21.30 h. En Convento Jerusalén, Pirotecnia Aitana

Llega la Pólvora a la Vespra / Moisés Domínguez

23 h. En el aparcamiento de Las Palmeras, remember a cargo de José Coll

23.59 h. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Peñarroja)

Desde hoy, y hasta la mañana del 20 de marzo, queda prohibido estacionar todo tipo de vehículos, salvo autorización expresa, en las siguientes calles:

Mª Cristina / Garrigues / Marqués de Sotelo / Plaza Ayuntamiento / Xàtiva (desde Paseo Ruzafa hasta San Agustín,) / Lauria (desde pl. Ayuntamiento hasta Pascual y Genís) / Correos / Pérez Pujol / Barcas / Pintor Sorolla / Barcelonina / Poeta Querol (entre Miñana y Ballesteros, Barcas y Pintor Sorolla) / San Vicente Mártir (desde Plaza España hasta María Cristina).

Cartel del Cant de l'Estoreta / RLV

Domingo, 1 de marzo

7.30 h. Desde la Plaza de Segovia, Macrodespertà de la Agrupuación-Sector Creu Coberta

8.30 h. En el pueblo viejo de Campanar, Macrodespertà de la Federació Amics del Foc i la Festa de fallas de Campanar

9 h. Desde la calle Humanista Mariner, Macrodespertà de las fallas de Patraix, de las fallas de la Creu Coberta

10:00 h. Cant de l’Estoreta en la Plaza del Carmen.

11 h. En Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno, Muestra Solidaria de Bailes Reginales a beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico

11 h. En la Plaza de la Iglesia de Campanar, concierto de música festiva. Incluye el estreno del himno de la falla Mestre Arambul Sanz.

11.30 h. En el casal de Reina-Paz (Embajador Vich), “Macromascletà de Torreznos”

12 h. En Senda Senent-Alameda, Mostra de Balls

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Peñarroja)

16.30 h. Cabalgata de las Fallas de Xirivella

17.45 h. Crida de La Torre. Salida del pasacalle desde la falla CAmino de Alba. A continuación, pregón en la alcaldía de La Torre.

Noticias relacionadas

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Crespo)

Primera cita fallera con José Coll ¿Eres de los fans de José Coll? Pues ya puedes apuntar la primera cita fallera con el Remember. Y no es en marzo. El 28 de febrero, sobre las 23 horas, en el Parking las Palmeras y como colofón a la cabalgata de la Agrupación de Fallas de Burjassot, pinchará hasta que el cuerpo aguante.

Estreno de la Federació Amics del Foc i la Festa de Campanar Doce comisiones de Campanar, junto a la Colla de Dimonis Socarrats han constituido la Federació Amics del Foc i la Festa del barrio. Constituidos con la idea de organizar actos colectivos "fomentar la convivencia y reforzar el espíritu participativo de la fiesta fallera". Se trata de una forma de colectivizar actos, que ya iniciaron con la recogida del ninot. Formando parte de una federación tan sumamente cohesionada como es la de Benicalap y Campanar, en este caso consideran que una parte de los festejos han de ser disociados "adaptándolos a la realidad geográfica del barrio y favoreciendo una mayor presencia de falleros y falleras en la calle". Algo que tiene cierto componente de lógica habida cuenta que Benicalap y Campanar suman una zona geográfica extensísima, separada además por grandes avenidas. Entre sus fines se encuentran la organización de actos pirotécnicos, culturales, gastronómicos y festivos, "siempre con una clara vocación de barrio y con la voluntad de sumar, convivir y poner en valor aquello que hace grandes a las Fallas: la tradición, la cultura popular y las personas". El tiempo dirá si también se unen para hacer "mascletaes" de gran tamaño, tal como llevan haciendo desde hace años una parte de las comisiones de Benicalap.

Bailes Regionales solidarios de Rodriguez de Cepeda La comisión de Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno iniciará el mes de marzo con una muestra de bailes regionales solidaria. Los participantes exhibirán sus dotes y, de paso, harán una aportación a beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico