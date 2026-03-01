El balcón Fallero de Levante-EMV y Superdeporte abrió sus puertas con la primera mascletà

Como manda la tradición fallera este 1 de marzo, que además este año ha caído en domingo potenciando así el carácter festivo de la jornada, se disparaba la primera mascletà de las Fallas 2026 en la Plaza del Ayuntamiento. Y como cada año también, quedaba así inaugurado el balcón Fallero de Superdeporte y Levante-EMV en el corazón de la plaza valenciana desde donde cientos de invitados podrán disfrutar de las mascletàs y la fiesta hasta el próximo 19 de marzo.

El deporte, protagonista

El mundo del deporte ha sido el gran protagonista en esta primera gran jornada. Destacados rerpesentantes del panorama deportivo valenciano no han querido perderse la primera mascletà y la han vivido a lo grande, con SUPER y Levante-EMV disfrutando además de un completo catering. El director de Superdeporte, Pablo Leiva y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, ejercieron de anfitriones.

Entre los muchos invitados que han abarrotado el local han destacado el jugador de baloncesto ex-Valencia Basket, ex-NBA e internacional con España, Víctor Claver que acudió acompañado de su hijo y de su mujer. Al ser domingo muchos invitados aprovecharon para asistir con sus familias como el ex-ciclista profesional y director de la Vuelta a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero que también asistió junto a su hijo y su mujer. El ciclista paralímpico Ricardo Ten acudió junto a su pareja y también ciclista paralímpica Isabel Yinghua. La representación ciclista contó también con la ultrafondista valenciana María José Silvestre.

También junto a su hijo y su mujer asistió el triatleta paralímpico Héctor Catalá así como el atleta paralímpico Héctor Cabrera que también estuvo acompañado por su mujer.

La familia López-Serrano, compuesta por los atletas Natacha López y David Serrano y sus tres hijos también quiso disfrutar de la mascletà en el balcón de SUPER y Levante-EMV, al igual que el director y organizador de la 10K Valencia Ibercaja, Álex Aparicio y su pareja.

El mundo del motor contó con la presencia del director del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Colllado y el jefe de prensa, Pablo Perniá. También estuvo la piloto valenciana Nerea Martí. También asistió el jugador valenciano de rugby e internacional con España, Alvar Gimeno.

Presencia de Federaciones e instituciones

Las federaciones deportivas también estuvieron representadas por Vicent Molines, presidente de la Federación de Pilota Valenciana; Raúl Rossell Zamora, de la Federación de Béisbol y Mª Begoña González, de la Federación de Beisbol; Amparo Calabuig, de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana; Mariona Morela, Rafael Molina e Iría Velasco, de la Real Federación Española de Fútbol y José Andrés Menchero, de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. La Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana también contó con una amplia presencia.

La Fundación Trinidad Alfonso estuvo representada por su director de Comunicación, Julián Lafuente y la Fundación Deportiva Municipal, por Pablo Tarancón, del departamento de comunicación. También asistió Óscar Galdón Soriano, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Cheste. Vicent Chilet, asesor de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé no se quiso perder la mascletà junto a sus excompañeros de SUPER y Levante-EMV.

En el Balcón se dieron cita también numerosos representantes de empresas vinculadas al mundo del deporte como José Luis Albir, de Óptica Ribera Sanz (Multiópticas); Irene Castillo, responsable de Comunicación de ALE-HOP; Abel Requena de Coca-Cola; Cristina Doménech, del Roig Arena; Vithas Valencia 9 d'Octubre y Quirón Salud también estuvieron representados.