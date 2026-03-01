Fallas 2026
Las bandas de música se estrenan en la primera mascletà de marzo
El ayuntamiento incorpora en las Fallas 2026 la actuación en directo de bandas de música, que amenizan la espera del disparo
Las "mascletaes" de la plaza del Ayuntamiento cuentan este año con un aliciente añadido, destinado tanto a amenizar al gran público como para el lucimiento y visibilización de sus protagonistas.
Desde hace unos años, la tediosa espera previa al disparo había incorporado una "passejà" de falleras mayores y cortes de honor. Una especie de vuelta al ruedo para que recibieran el aplauso general y ser objeto de fotografía masiva. Y mucho antes, la banda sonora desde la megafonía municipal. Que llega a donde llega la potencia de los altavoces.
Ahora, el Ayuntamiento incorpora la actuación en directo de bandas de música, tal y como anunció el pasado mes de febrero. Las formaciones municpales del Cap i Casal, tanto las de los barrios céntricos como de las pedanías han sido convocadas a participar, una cada día, en un recorrido previo por esa zona de seguridad que está libre de público.
Primera banda, Ateneu Musical del Port
Hoy se ha estrenado la banda Ateneu Musical del Port, que ha puesto el toque musical a la jornada. Esta socidedad musical fue fundada en el año 1880 y está situada en el distrito Martítim. Esta centenaria agrupación ha participado desde 1895 en certámenes nacionales e internacionales. Obteniendo treinta y dos premios: 2 Accésits, 2 terceros premios, 11 según premios y 17 primeros premios.
Así, esta sociedad musical pasa a la historia también por ser los pioneros en participar de forma oficial en una mascletà. Durante su actuación, han sido muy aplaudidos, aunque su música tuvo que competir con las numerosas xarangas que han acompañado a las comisiones falleras que han acudido al evento.
Otras bandas
Otras de las agrupaciones confirmadas para participar en los espectáculos pirotécnicos son el Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral, la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, la Societat Musical La Unió de Tres Forques, el Centro Instructivo Musical Tendetes, o el Centro Instructivo Musical Banda Torrefiel, entre otras, hasta completar los 19 días de disparos previstos.
