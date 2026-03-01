El que más, el que menos, ya sabe como funciona el inicio de la fiesta. Las Fallas de un año, en este caso 2026, empiezan el 20 de marzo tras la anterior "cremà"; empiezan el día que se elige a las falleras mayores de València; empiezan cuando se les impone la banda en la Exaltación; empiezan con la Crida. Y empiezan con la "mascletà" del 1 de marzo. Y aún queda una última ceremonia, aunque para entonces la fiesta la está embalada: la Nit de l'Alba.

El caso es que, en esta ocasión tocaba estrenar marzo y eso es lo que hizo la gente.

Quiso la coincidencia del calendario que, además, cayera domingo. Un día de la semana cuyo antecedente fue en 2020. Es de esperar y desear que las cosas vayan algo mejor que entonces, aunque el panorama no se esté poniendo demasiado bien por allí fuera.

Peñarroja enciende con pirotecnia las Fallas 2026 en una plaza blindada de seguridad. / Moisés Domínguez

Camionetas atravesadas

Tanto es así, que, casualidad o no, los accesos estaban llenos no ya de fuerzas de seguridad, que siempre vienen, sino de vehículos atravesados. En San Vicente, por ejemplo, que es zona de entrada rápida por una vía amplia, había hasta tres vehículos a partir de San Agustín: el camión de caballería de la Policía Local y dos "lecheras" de la UIP de la Policía Nacional.

Camión de la Policía Local atravesado en San Agustín / Moisés Domínguez / D

Este año, como hace cinco, diez, veinte y ahora ya treinta, Peñarroja fueron los encargados de inaugurar el ciclo de marzo. En 1997 serían los encargados de suceder a un mítico, Gori.

Con Peñarroja sabes que el disparo está garantizado de forma solvente y con aires de primer plato. No va a ser el de los grandes efectos, los terremotos de locura o martillos de Thor. Eso se deja para más adelante.

Y cuando la solvencia se convierte en pirotecnia, pasa lo que pasa. Qué Peñarroja, efectivamente, hizo un disparo limpio, ortodoxo y que sirvió perfectamente para cumplir con el objetivo de empezar a vivir la fiesta. La misma saga familiar que la noche anterior había subido a saludar tras el espectáculo nocturno fue flanqueada para repetir el saludo ante el numeroso público. Completan de esta manera una actuación como siempre a la altura de las exigencias.

El Ateneu del Port inaugura los pasacalles de bandas de música

El del día 1 fue también un disparo con estreno: el de las bandas de música, que a partir de ahora harán una "passejà" por el perímetro interior, tal como hacen falleras mayores y cortes de honor.

Los primeros en estrenarse han sido la Societat Musical Ateneu Musical del Port.

La amplia zona de evacuación en Marqués de Sotelo, con el lleno ya a mediodía / Moisés Domínguez

Y en el palco...

Además del gobierno municipal, en el palco estuvieron las, de momento, candidatas por parte del PSOE a las instituciones locales: la delegada de gobierno Pilar Bernabé (ayuntamiento) y la Ministra de Ciencia, Diana Morant (Generalitat), así como el vicepresidente segundo del Consell, José Díaz.

Para el día del estreno se invitó a las Casas Regionales, que protagonizaron una recepción en el Salón de Cristal. Y las cinco primeras comisiones invitadas por número de censo. Del año final se quedó en el tramo final del listado, por lo que en esta ocasión, los que fueron de estreno eran la Plaça de Sant Joan, Evaristo Bas-Cullera, Plaza de la Morería, Andrés Piles-Salvador Tuset e ingeniero José Sirera-Pío IX. Xirivella, Benimàmet, Mislata, Benicalap y la Creu Coberta.

Al ser domingo, la plaza se transformó en un inmenso concierto de charangas. Numerosas agrupaciones acudieron a calentar el previo desde mediodía. Y hay que recordar que eso no es problema, sino quedarse después del disparo y embozar la zona de circulación de personas y vehículos de emergencia. El tiempo dirá si, finalmente -porque así lo estipula el Bando de Fallas- el ayuntamiento actúa invitando, lo más cortesmente posible, a dispersarse una vez finalizada la danza del fuego.

Y hoy, el más sentido homenenaje para Pedro Luis Sirvent

Y en el día 2, la mascletà se pondrá en modo emotivo: es el turno de la pirotecnia Sirvent, la primera vez que vienen después de que, precisamente en plenas fallas, el 6 de marzo del año pasado, su histórico gerente Pedro Luis Sirvent falleciera en una explosión acaecida en la sede de Fotcalent. Aún hubo tiempo de hacerle homenajes en Fallas (y, por supuesto, en Hogueras), pero en esta ocasión es el regreso al templo de la pirotecnia.