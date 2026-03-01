VÍDEO - La pirotecnia da la bienvenida al mes de las Fallas

En el primer segundo del 1 de marzo, la voz de Carmen Prades pidiendo al "senyor pirotècnic" que comenzara la "mascletà de colors" anunció el inicio del Mes de las Fallas. Y ese día solo puede ser de Peñarroja, razón por la que fueron los de la Vall d'Uixó quienes prendieron el centro de la ciudad con su combinación de ruido y sonido. La gente se despereza poco a poco y, sin ser la multitud de otros espectáculos nocturnos de este tipo, pero acudió a la llamada generosamente. Ahora, a lo largo de los próximos fines de semana, varios pirotécnicos ofrecerán una versión libre del disparo nocturno.

La fórmula trajo el año pasado algunas propuestas muy originales, que los asistentes disfrutaron. Se celebrarán en la medianoche del viernes al sábado, del sábado al domingo y el propio domingo. Los dos primeros, eso, alas 23.59 horas y el domingo, a las 20. Precisamente, hoy es el turno de la Pirotecnia Crespo a las ocho de la tarde.

Estas son las citas de estas propuestas pirotécnicas

Domingo 1 de marzo

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Crespo)

Viernes 6 de marzo

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Pibierzo)

Sábado 7 de marzo

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tomás)

Domingo 8 de marzo

20:00 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Nadal Martí)

Viernes 13 de marzo

23:59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Turís)

Sábado 14 de marzo

23.59 h. - Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Tamarit)

Domingo 15 de marzo

23:59 h. - L’Alba de las Fallas en toda la ciudad, con espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento (Pirotecnia Vulcano)