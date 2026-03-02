El Ayuntamiento de València y el Gremio de Artistas Falleros censuran las inspecciones laborales previas a la 'plantà'

El Ayuntamiento de València y el Gremio Artesano de Artistas Falleros han censurado este lunes que se estén realizando inspecciones laborales en los talleres de estos profesionales durante estos días, a pocas jornadas de la 'plantà' de las fallas y en un momento en el que este colectivo tiene que ultimar muchos trabajos y mucho movimiento en sus instalaciones.

Así lo han expresado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP); el 'mestre major' del Gremio Artesano de Artistas Falleros, Vicente Julián García Pastor, y el edil de Compromís en el consistorio Pere Fuset durante la visita que esta jornada han realizado a la Ciudad del Artista Fallero miembros de la corporación local junto a las Falleras Mayores (FFMM) de València 2026 y sus respectivas cortes de honor.

Catalá ha asegurado que "ya es casualidad" que los talleres de los artistas falleros "este año han recibido la visita de la Inspección de Trabajo" en estos días, previos a la 'plantà' y cuando están ultimando sus creaciones. "Creo que el Gobierno de España debería ser un poco más sensible" ante "estos días frenéticos que se viven en estos talleres" y "más, cuando hay amenaza de lluvia" y sus profesionales "están cambiando su planificación". "Están cambiando la salida de las fallas por razones obvias, para evitar una 'plantà' con lluvia", ha remarcado.

La primera edil ha señalado que "agradecería un mínimo de sensibilidad con este gremio" teniendo en cuenta esas circunstancias.

El aviso de los afectados

Por su parte, el 'mestre major' del Gremio Artesano de Artistas Falleros ha comentado a los medios de comunicación que mientras esta mañana se preparaba la visita de los representantes municipales y de las FFMM a la Ciudad del Artista Fallero, compañeros de este colectivo han avisado de que había varios equipos de inspectores de trabajo recorriendo talleres.

El representante de estos artesanos ha comentado que este es "el segundo año que se esperan a una semana de la 'plantà' para realizar las inspecciones" de trabajo, una decisión que ha criticado. Así, ha remarcado que durante el año hay muchos días para poder llevar a cabo estos controles sin necesidad de que se desarrollen cuando más tareas tienen los artistas y más movimiento hay en sus instalaciones. "Desde el gremio y desde la directiva --de esta entidad-- consideramos que se equivocan" haciendo esas inspecciones "justamente en estas fechas" porque "tienen los once meses restantes" del año "para hacerlas".

Vicente Julián García Pastor ha pedido "a quien corresponda, a la administración que lo ha decidido", que tenga en cuenta que hay otros momentos para hacer los controles. "Tienen de abril a febrero para hacer las inspecciones", ha expuesto, al tiempo que ha solicitado que "no esperen a una semana de la 'plantà' para inspeccionar".

"Entiendo que están haciendo su trabajo"

"Entiendo que estén haciendo su trabajo, pero tienen otros once meses para hacerlo. No es necesario que vengan a una semana --de plantar las fallas--", ha insistido el 'mestre major'.

Preguntado por si considera que estos controles laborales se realizan ahora por si al ser una época de más trabajo se hacen contrataciones extra o se incumplen algunas normativas, el responsable del gremio ha descartado entrar en los motivos. "En los motivos no voy a entrar. Entiendo que tengan que hacer su trabajo, pero creo que tienen once meses para poder realizar las inspecciones", ha reiterado.

Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís, Pere Fuset, que también ha acudido a la visita a la Ciudad del Artista Fallero, ha mostrado "la solidaridad" de este grupo municipal "con los artistas falleros que hoy han recibido esa inspección".

"Entendemos que han de ser objeto de preservación los riesgos y la seguridad laboral, pero entendemos también que las fechas no son las correctas. Posiblemente este trabajo tendría mucho más sentido si se hubiera hecho hace unas semanas, en enero o en febrero, y no un día en el que los talleres están volcándose" para atender "esa prisa por plantar".