Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Con la alerta roja declarada por la Generalitat Valenciana se suspenderían todos los actos públicos de Fallas

Una imagen de las fiestas del año pasado que se puede repetir en las Fallas del 2026 en Valencia

Una imagen de las fiestas del año pasado que se puede repetir en las Fallas del 2026 en Valencia / JM López

Jaime Roch

Jaime Roch

València

El Ayuntamiento de Valènciaha trasladado a las comisiones falleras un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por el Servicio de Fallas junto a Bomberos València y basado en la Guía de Recomendaciones de la Generalitat.

El documento busca unificar criterios para que los actos se desarrollen con la máxima seguridad y que, ante una situación de preemergencia, el mundo fallero sepa cómo actuar y qué medidas de autoprotección aplicar.

El consistorio establece ahora un marco específico para la programación fallera. Las comisiones recibirán las notificaciones a través de la Junta Central Fallera (JCF), en función de los niveles de aviso amarillo, naranja o rojo declarados por el Centro de Coordinación de Emergencias.

El protocolo distingue entre un escenario de aviso amarillo, centrado en el seguimiento de la evolución meteorológica y la revisión preventiva de infraestructuras, y situaciones más severas.

València encara la primera semana de Fallas marcada por la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes y polvo en suspensión, sobre todo, el martes 3 y el jueves 5, cuando la probabilidad de lluvias se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas

Las restricciones

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones: si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

En el caso del viento, el documento establece una respuesta escalonada: con aviso amarillo, se revisan y refuerzan anclajes de carpas, escenarios y monumentos, y se limitan elementos suspendidos. Con aviso naranja, se paraliza el montaje de las fallas y se suspenden mascletàs y espectáculos pirotécnicos.

Y con aviso rojo, se cancelan todas las actividades exteriores y no se reanudará la agenda hasta evaluar la seguridad de las estructuras.

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas se pronostica con fuertes lluvias

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas se pronostica con fuertes lluvias / Eduardo Ripoll

Los avisos

El aviso meteorológico por lluvias (amarillo/naranja/rojo) lo emite AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología). La "alerta" o situación de preemergencia/alerta oficial de Protección Civil la declara la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), normalmente en base a los avisos de AEMET y a la información operativa disponible.

Noticias relacionadas

En los protocolos municipales (como el de Fallas), cuando se habla de “alerta” activada por la Generalitat, se refiere a esa declaración del CCE, aunque el disparador meteorológico sea el aviso de AEMET.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  2. La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
  3. El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
  4. Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
  5. La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
  6. València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
  7. València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones
  8. Importante congestión de tráfico en varios puntos de València por la protesta de los taxistas: los atascos colapsan incluso la Pista de Silla

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento

Trabajo vuelve a inspeccionar los talleres falleros a escasos días de las Fallas

Trabajo vuelve a inspeccionar los talleres falleros a escasos días de las Fallas

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

Las Fallas inauguran los puestos de venta de buñuelos... y con multas incluidas

Las Fallas inauguran los puestos de venta de buñuelos... y con multas incluidas

Guía completa con todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar las calles de pólvora estas Fallas

Guía completa con todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar las calles de pólvora estas Fallas

Macrorredada pirotécnica antes del inicio de las Fallas

Macrorredada pirotécnica antes del inicio de las Fallas

El balcón Fallero de Levante-EMV y Superdeporte abrió sus puertas con la primera mascletà

El balcón Fallero de Levante-EMV y Superdeporte abrió sus puertas con la primera mascletà

Peñarroja enciende con pirotecnia las Fallas 2026

Peñarroja enciende con pirotecnia las Fallas 2026
Tracking Pixel Contents