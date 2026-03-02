Fallas 2026 en Valencia: qué se cancela con alerta roja o naranja por lluvia o viento
Con la alerta roja declarada por la Generalitat Valenciana se suspenderían todos los actos públicos de Fallas
El Ayuntamiento de Valènciaha trasladado a las comisiones falleras un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por el Servicio de Fallas junto a Bomberos València y basado en la Guía de Recomendaciones de la Generalitat.
El documento busca unificar criterios para que los actos se desarrollen con la máxima seguridad y que, ante una situación de preemergencia, el mundo fallero sepa cómo actuar y qué medidas de autoprotección aplicar.
El consistorio establece ahora un marco específico para la programación fallera. Las comisiones recibirán las notificaciones a través de la Junta Central Fallera (JCF), en función de los niveles de aviso amarillo, naranja o rojo declarados por el Centro de Coordinación de Emergencias.
El protocolo distingue entre un escenario de aviso amarillo, centrado en el seguimiento de la evolución meteorológica y la revisión preventiva de infraestructuras, y situaciones más severas.
València encara la primera semana de Fallas marcada por la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes y polvo en suspensión, sobre todo, el martes 3 y el jueves 5, cuando la probabilidad de lluvias se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas
Las restricciones
Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones: si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.
En el caso del viento, el documento establece una respuesta escalonada: con aviso amarillo, se revisan y refuerzan anclajes de carpas, escenarios y monumentos, y se limitan elementos suspendidos. Con aviso naranja, se paraliza el montaje de las fallas y se suspenden mascletàs y espectáculos pirotécnicos.
Y con aviso rojo, se cancelan todas las actividades exteriores y no se reanudará la agenda hasta evaluar la seguridad de las estructuras.
Los avisos
El aviso meteorológico por lluvias (amarillo/naranja/rojo) lo emite AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología). La "alerta" o situación de preemergencia/alerta oficial de Protección Civil la declara la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), normalmente en base a los avisos de AEMET y a la información operativa disponible.
En los protocolos municipales (como el de Fallas), cuando se habla de “alerta” activada por la Generalitat, se refiere a esa declaración del CCE, aunque el disparador meteorológico sea el aviso de AEMET.
