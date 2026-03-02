Las Fallas inauguran los puestos de venta de buñuelos... y con multas incluidas
El Ayuntamiento ha sancionado a algunos vendedores ambulantes por iniciar la venta dos días antes de lo permitido, imponiendo multas y el cierre temporal de los puestos.
Uno más de los elementos propios de las fiestas falleras acaba de entrar en vigor. Teóricamente, a medianoche de este domingo al lunes -teóricamente porque las hay que levantan la persiana un poco antes-, los puestos de venta ambulante de buñuelos, churros y todo tipo de dulces con masa frita y chocolate, un total de 146 autorizados este año, han iniciado su actividad, que podrán prolongar hasta el día 19.
En los días previos, los remolques han ido acomodándose en el espacio urbano que se le asignó. En concreto, el señalado por las comisiones de falla, puesto la práctica totalidad de ellos están bajo la jurisdicción de una comisión de falla, que "alquila" una parte de su demarcación para esta venta, a cambio de contrapartida. También salen las extensiones en la calle de establecimientos permanentes de hostelería.
Estos puestos deben cumplir con ciertas normas, incluyendo la de no tapar los comercios, no estar cerca de tiendas dedicadas a la venta de textiles o electrónica.
Inicio mucho antes de tiempo
Este año, las autorizaciones han entrado en vigor prácticamente una semana más tarde de lo habitual, pasando de hacerlo el fin de semana de la Crida al inicio de marzo, lo que sirve también para compensar el inicio extraordinariamente temprano de la instalación de las carpas, generando así un concepto "fallas de marzo".
Una cosa es que los puestos hayan empezado a vender algunas horas antes de lo previsto -la venta arrancó en la noche del domingo al lunes, sobre una ciudad ya con poco tránsito humano- y otra es hacer dos días antes. Eso es lo que se detectó en algunos casos y el Ayuntamiento ha presentado denuncias, a través de la Policía Local, imponiendo multa y el cierre nuevamente del establecimiento.
