Las Falleras Mayores de València y la alcaldesa visitan los talleres de los artistas falleros días antes de la plantà

El Ayuntamiento destina este año 2,9 millones de euros a subvencionar las fallas grandes e infantiles de València. Así lo ha confirmado la alcaldesa, María José Catalá, quien este lunes ha visitado varios talleres de la Ciutat Fallera, acompañada del concejal de Fallas, Santiago Ballester, de miembros de la Corporación y las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor.

La alcaldesa, que también ha estado acompañada del mestre major del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García Pastor, ha destacado que se trata de un incremento de 400.000 euros respecto al año pasado, en que se otorgaron ayudas por valor de 2,5 millones, y de 800.000 euros respecto al año 2023, en que se concedieron 2,1 millones de euros.

Además, el 75% del total de la subvención se ha abonado ya a las comisiones coincidiendo con el fin de semana de la Crida para ayudar a las comisiones en la semana grande de la fiesta. El consistorio otorga una subvención lineal del 30% de la base imponible del coste de cada falla. El gasto mínimo para acceder a la ayuda es de 2.000 euros para las fallas infantiles y 3.000 euros para las grandes.

María José Catalá ha asegurado que el objetivo de estas ayudas es “que las comisiones inviertan en fallas porque queremos dignificar este oficio y, sobre todo, que los artistas puedan desarrollar su trabajo, que es uno de los trabajos más especiales que se realizan en esta tierra, de manera digna. Por lo tanto, yo quiero agradecer también al mestre major del gremio su permanente impulso y sus recomendaciones, las sugerencias constantes para dignificar este oficio progresivamente”.

Inspecciones de trabajo días antes de la plantà

La alcaldesa ha criticado las inspecciones de trabajo que se están haciendo estos días a los talleres falleros. Según Catalá, “el Gobierno tendría que ser más sensible en estos días frenéticos que se viven en estos talleres, días que amenazan lluvia y se están cambiando planificaciones para evitar la lluvia y agradecería más sensibilidad con este gremio”.

En relación a esta cuestión, el mestre major del gremio ha afirmado que “consideramos que la Inspección de Trabajo se equivoca haciendo las inspecciones en estas fechas. Tienen once meses para hacer las inspecciones. Desde la directiva pedimos que no esperen a una semana de la plantà para venir a inspeccionar. Que yo entiendo que están haciendo su trabajo pero creo que tienen once meses para hacer las inspecciones”.

La comitiva municipal ha visitado hoy los talleres de Manuel Algarra Viguer, José Luis Platero Cosí y Zvonimir Ostoic “Z” en la Ciutat Fallera. Los talleres están en plena actividad febril a solo unos días de la plantà de los monumentos falleros. La alcaldesa y las falleras mayores han comprobado cómo los artistas rematan los últimos detalles de cada falla, pintan los últimos ninots y ajustan los últimos elementos para que las Fallas de 2026 luzcan en todo su esplendor.

Plan Especial Ciutat Fallera

La alcaldesa ha aprovechado la visita para avanzar que el plan urbanístico especial de la Ciutat Fallera está ya en fase de redacción y participación. Catalá ha avanzado que, en esta fase, “estamos hablando con los artistas, con los vecinos y vecinas, estamos hablando con todo el mundo y yo creo que deberíamos intentar acabar este instrumento urbanístico de forma que a todos nos ayude a dignificar este emplazamiento tan especial de la ciudad”.

En este sentido, María José Catalá ha anunciado que el objetivo es “dar un buen impulso, hacer una apuesta importante por la Ciutat Fallera”.