Mascletà del 2 de marzo: Un homenaje a la altura de los Hnos. Sirvent
Los Hermanos Sirvent regresaron a València tras casi una década, rindiendo homenaje al patriarca Pedro Luis Sirvent, fallecido en 2025, con una mascletà dirigida por su hijo Pedro
Casi diez años hacía que los Hermanos Sirvent no aparecían por València en el ciclo de Fallas. Este año han vuelto y más que justificadamente. Es imposible evitar recordar que el patriarca, Pedro Luis Sirvent, perdía la vida en un trágico accidente en la fábrica hace un año, el pasado 7 de marzo de 2025. Hubo tiempo para poner flores en la valla recordando al emblemático pirotécnico. Incluso el 16 de marzo se disparó una mascletà en su recuerdo en la falla Carerra San Luis-Doctor Waksman.
"Va por tí, Maestro" fue el nombre artístico del espectáculo que su hijo Pedro se encargó de coordinar y dirigir a pie de plaza durante los poco más de seis minutos que duró el espectáculo pirotécnico y en el que se dispararon 109,79 kilos de material pirotécnico.
El abrazo colectivo que se dieron los pirotecnicos al acabar el disparo fue la demostración evidente de que este había sido un éxito de ejecución. La verdad es que el público empezó a degustar alguno de los elementos esos que tanto les gusta como. Un arrebato digital a pie de calle en el que el fuego va rolando casi de forma espasmódica.
Un remate estupendo para un final aéreo también muy potente y en definitiva. Una buena ejecución.
Sin cortes sin fallos. Al gusto del consumidor. Subieron los Sirvent al balcón, llevándose la mano al corazón en señal de agradecimiento por los sinceros aplausos que recibieron.
La mascletà ha comenzado con cuatro fases aéreas con efectos bien marcadso de humo de color y trueno, crosetes de colores y cracker colgante. El broche de oro y una de las partes más esperadas fue el terremoto que terminó con el conocido como Terrifying Final.
Disfrutando desde el balcón del Ayuntamiento se encontraban los jugadores y parte del equipo técnico del Valencia Basket masculino, quienes mostraron su entusiasmo al volver otro año más a la mejor zona desde la que se puede ver una mascletà, y no dudaron en bromear acerca de que debido a su altura no les hace casi ni falta subirse al balcón para ver con detalle el disparo.
También fue imvitada al balcón la medallista olímpica de baloncesto Vega Gimeno, el Valencia CF Inclusivo, el influencer Francisco de Borja González, la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, las comisiones falleras Rubén Darío-Fra Lluís Colomer, Còrdova-Vicente Tomás Martí, Luz Casanova-Pare Espasa, l’Alcota-Sagunt, Pius XII-Jaume Roig y las juntas locales falleras de Benidorm, Elda, Gandia, Llosa de Ranes, Massanassa y Oliva.
