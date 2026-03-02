Guía completa con todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar las calles de pólvora estas Fallas

¿Qué sería de las fallas sin pólvora? Las mascletaes reúnen cada día a miles de personas en la Plaza del Ayuntamiento esperando con emoción las palabras mágicas de las falleras mayores de València: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Sin embargo, no son solo las empresas pirotécnicas las que se encargan de llenar el ambiente de la ciudad de València de pólvora, y podría decirse que cada fallero lleva dentro un pirotécnico. Aquí encontrarás la lista con todas las tiendas de petardos de Valencia para cargar con todos los que quieras.

Pirofoc i Fantasía

Pirofoc i Fantasía tiene multitud de tiendas repartidas a lo largo de Valencia. A continuación puedes consultar dónde se encuentra cada una de ellas:

Calle Cuba, 55, Valencia, València

Calle Platero Suarez, 4, València

Calle Ribarroja, 1, València

Calle Ramiro de Maetzu, 18, València

Calle Emilio Lluch, 24, València

Plaza Doctor Berenguer Ferrer, 1, València

Calle Venezuela, 32, València

Avenida Primero de Mayo, 50, València

Calle Impresor Lambert Palmart, 4, València

Carretera de Malilla, 6, València

Calle Alzira, 16, València

Calle Poeta Más y Ros, 113, València

Calle Poeta Altet, 18, València

Calle Vinalopó, 5, València

Calle San José de Pignatelli, 13, València

Calle Marqués de Montortal, 42, València

Calle del Mediterráneo, 24, València

Plaza Doctor Torrens, 7, València

Calle Santiago Rusiñol, 20, València

Avenida de Tres Forques, 27, València

Avenida de les Corts Valencianes, 53, Tavernes Blanques

Avenida Primer de Maig, 11, Quart de Poblet

Avenida Camí Nou, 68, Benetússer

Calle Huelva, 8, Catarroja

Calle Majolica, 8, Alacuás

Un niño tirando petardos. / Francisco Calabuig

La Petardería

Al igual que la anterior, La Petardería también cuenta con varias tiendas físicas repartidas en València y algunos de los pueblos de la provincia. A continuación se especifica la dirección de cada una:

Teléfono de contacto: 961 100 020 / 962 297 154

Calle Cádiz, 60, València

Calle Remonta, 18, València

Calle San Ignacio de Loyola, 23, València

Calle Rodrigo de Pertegaz, 42, València

Calle Salabert, 25, València

Calle Calvo Acacio, 6, València

Calle San Vicente de Paul, 25, València

Avenida Valladolid, 21, València

Calle Jesús, 15, València

Calle Blasco Ibañez, 7, Massanassa

Calle Unió, 40, Alzira

Avenida Germanies, 51, Torrent

Plaza Sant Jordi, 1, Xàtiva

Avenida Blasco Ibañez, 10, Manises

Consulta el listado de todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar la ciudad de pólvora estas Fallas. / Levante-EMV

Pirotecnia PBK Benicalap

Plaza Nova de l'Esglèsia, València

Teléfono de contacto: 651 642 042

Horario de apertura: de 9:00 a 21:30 horas de lunes a viernes, y de 9:30 a 23:30 sábados y domingos.

Petardos Valencia

Calle Pelayo, 3, València

Teléfono de contacto: 963 517 030

Horario de apertura: de lunes a sábado, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

No hacen envíos.

TodoDulce Petardos

Avenida Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, 82, Quart de Poblet

Teléfono de contacto: 961 542 215 / 961 520 790

Horario de apertura: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Pirotenda Gori

Calle de la Mare de Déu dels Desamparats, 6, Mislata

Teléfono de contacto: 677 492 865

Horario de apertura: de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas.

Pirotecnias Valencia

Calle del Pare Mendez, 138, Torrent

Teléfono de contacto: 961 555 888

Horario de apertura: de lunes a viernes -de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas-, y sábados y domingos -de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas-.

Caballer Fusion

Avenida de Maria Ros, 16, Burjassot

Teléfono de contacto: 699 919 634

Horario de apertura: de lunes a viernes -de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-, y sábados y domingos -de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-.