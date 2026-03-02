Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pirotecnia

Guía completa con todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar las calles de pólvora estas Fallas

Consulta el listado completo de establecimientos, con horarios de apertura y direcciones

Fallas de València: la guía completa con todas las tiendas de petardos para llenar la ciudad de pólvora. / Levante-EMV

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

¿Qué sería de las fallas sin pólvora? Las mascletaes reúnen cada día a miles de personas en la Plaza del Ayuntamiento esperando con emoción las palabras mágicas de las falleras mayores de València: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Sin embargo, no son solo las empresas pirotécnicas las que se encargan de llenar el ambiente de la ciudad de València de pólvora, y podría decirse que cada fallero lleva dentro un pirotécnico. Aquí encontrarás la lista con todas las tiendas de petardos de Valencia para cargar con todos los que quieras.

Pirofoc i Fantasía

Pirofoc i Fantasía tiene multitud de tiendas repartidas a lo largo de Valencia. A continuación puedes consultar dónde se encuentra cada una de ellas:

  • Calle Cuba, 55, Valencia, València
  • Calle Platero Suarez, 4, València
  • Calle Ribarroja, 1, València
  • Calle Ramiro de Maetzu, 18, València
  • Calle Emilio Lluch, 24, València
  • Plaza Doctor Berenguer Ferrer, 1, València
  • Calle Venezuela, 32, València
  • Avenida Primero de Mayo, 50, València
  • Calle Impresor Lambert Palmart, 4, València
  • Carretera de Malilla, 6, València
  • Calle Alzira, 16, València
  • Calle Poeta Más y Ros, 113, València
  • Calle Poeta Altet, 18, València
  • Calle Vinalopó, 5, València
  • Calle San José de Pignatelli, 13, València
  • Calle Marqués de Montortal, 42, València
  • Calle del Mediterráneo, 24, València
  • Plaza Doctor Torrens, 7, València
  • Calle Santiago Rusiñol, 20, València
  • Avenida de Tres Forques, 27, València
  • Avenida de les Corts Valencianes, 53, Tavernes Blanques
  • Avenida Primer de Maig, 11, Quart de Poblet
  • Avenida Camí Nou, 68, Benetússer
  • Calle Huelva, 8, Catarroja
  • Calle Majolica, 8, Alacuás
Un niño tirando petardos. / Francisco Calabuig

La Petardería

Al igual que la anterior, La Petardería también cuenta con varias tiendas físicas repartidas en València y algunos de los pueblos de la provincia. A continuación se especifica la dirección de cada una:

Teléfono de contacto: 961 100 020 / 962 297 154

  • Calle Cádiz, 60, València
  • Calle Remonta, 18, València
  • Calle San Ignacio de Loyola, 23, València
  • Calle Rodrigo de Pertegaz, 42, València
  • Calle Salabert, 25, València
  • Calle Calvo Acacio, 6, València
  • Calle San Vicente de Paul, 25, València
  • Avenida Valladolid, 21, València
  • Calle Jesús, 15, València
  • Calle Blasco Ibañez, 7, Massanassa
  • Calle Unió, 40, Alzira
  • Avenida Germanies, 51, Torrent
  • Plaza Sant Jordi, 1, Xàtiva
  • Avenida Blasco Ibañez, 10, Manises
Consulta el listado de todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar la ciudad de pólvora estas Fallas. / Levante-EMV

Pirotecnia PBK Benicalap

Plaza Nova de l'Esglèsia, València

Teléfono de contacto: 651 642 042

Horario de apertura: de 9:00 a 21:30 horas de lunes a viernes, y de 9:30 a 23:30 sábados y domingos.

Petardos Valencia

Calle Pelayo, 3, València

Teléfono de contacto: 963 517 030

Horario de apertura: de lunes a sábado, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.

No hacen envíos.

TodoDulce Petardos

Avenida Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, 82, Quart de Poblet

Teléfono de contacto: 961 542 215 / 961 520 790

Horario de apertura: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Pirotenda Gori

Calle de la Mare de Déu dels Desamparats, 6, Mislata

Teléfono de contacto: 677 492 865

Horario de apertura: de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas.

Pirotecnias Valencia

Calle del Pare Mendez, 138, Torrent

Teléfono de contacto: 961 555 888

Horario de apertura: de lunes a viernes -de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas-, y sábados y domingos -de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas-.

Caballer Fusion

Avenida de Maria Ros, 16, Burjassot

Teléfono de contacto: 699 919 634

Horario de apertura: de lunes a viernes -de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-, y sábados y domingos -de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-.

