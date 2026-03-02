Pirotecnia
Guía completa con todas las tiendas de petardos de Valencia para llenar las calles de pólvora estas Fallas
Consulta el listado completo de establecimientos, con horarios de apertura y direcciones
¿Qué sería de las fallas sin pólvora? Las mascletaes reúnen cada día a miles de personas en la Plaza del Ayuntamiento esperando con emoción las palabras mágicas de las falleras mayores de València: "Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà". Sin embargo, no son solo las empresas pirotécnicas las que se encargan de llenar el ambiente de la ciudad de València de pólvora, y podría decirse que cada fallero lleva dentro un pirotécnico. Aquí encontrarás la lista con todas las tiendas de petardos de Valencia para cargar con todos los que quieras.
Pirofoc i Fantasía
Pirofoc i Fantasía tiene multitud de tiendas repartidas a lo largo de Valencia. A continuación puedes consultar dónde se encuentra cada una de ellas:
- Calle Cuba, 55, Valencia, València
- Calle Platero Suarez, 4, València
- Calle Ribarroja, 1, València
- Calle Ramiro de Maetzu, 18, València
- Calle Emilio Lluch, 24, València
- Plaza Doctor Berenguer Ferrer, 1, València
- Calle Venezuela, 32, València
- Avenida Primero de Mayo, 50, València
- Calle Impresor Lambert Palmart, 4, València
- Carretera de Malilla, 6, València
- Calle Alzira, 16, València
- Calle Poeta Más y Ros, 113, València
- Calle Poeta Altet, 18, València
- Calle Vinalopó, 5, València
- Calle San José de Pignatelli, 13, València
- Calle Marqués de Montortal, 42, València
- Calle del Mediterráneo, 24, València
- Plaza Doctor Torrens, 7, València
- Calle Santiago Rusiñol, 20, València
- Avenida de Tres Forques, 27, València
- Avenida de les Corts Valencianes, 53, Tavernes Blanques
- Avenida Primer de Maig, 11, Quart de Poblet
- Avenida Camí Nou, 68, Benetússer
- Calle Huelva, 8, Catarroja
- Calle Majolica, 8, Alacuás
La Petardería
Al igual que la anterior, La Petardería también cuenta con varias tiendas físicas repartidas en València y algunos de los pueblos de la provincia. A continuación se especifica la dirección de cada una:
Teléfono de contacto: 961 100 020 / 962 297 154
- Calle Cádiz, 60, València
- Calle Remonta, 18, València
- Calle San Ignacio de Loyola, 23, València
- Calle Rodrigo de Pertegaz, 42, València
- Calle Salabert, 25, València
- Calle Calvo Acacio, 6, València
- Calle San Vicente de Paul, 25, València
- Avenida Valladolid, 21, València
- Calle Jesús, 15, València
- Calle Blasco Ibañez, 7, Massanassa
- Calle Unió, 40, Alzira
- Avenida Germanies, 51, Torrent
- Plaza Sant Jordi, 1, Xàtiva
- Avenida Blasco Ibañez, 10, Manises
Pirotecnia PBK Benicalap
Plaza Nova de l'Esglèsia, València
Teléfono de contacto: 651 642 042
Horario de apertura: de 9:00 a 21:30 horas de lunes a viernes, y de 9:30 a 23:30 sábados y domingos.
Petardos Valencia
Calle Pelayo, 3, València
Teléfono de contacto: 963 517 030
Horario de apertura: de lunes a sábado, de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
No hacen envíos.
TodoDulce Petardos
Avenida Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, 82, Quart de Poblet
Teléfono de contacto: 961 542 215 / 961 520 790
Horario de apertura: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Pirotenda Gori
Calle de la Mare de Déu dels Desamparats, 6, Mislata
Teléfono de contacto: 677 492 865
Horario de apertura: de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 20:30 horas.
Pirotecnias Valencia
Calle del Pare Mendez, 138, Torrent
Teléfono de contacto: 961 555 888
Horario de apertura: de lunes a viernes -de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas-, y sábados y domingos -de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas-.
Caballer Fusion
Avenida de Maria Ros, 16, Burjassot
Teléfono de contacto: 699 919 634
Horario de apertura: de lunes a viernes -de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-, y sábados y domingos -de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas-.
