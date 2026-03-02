Trabajo vuelve a inspeccionar los talleres falleros a escasos días de las Fallas

Aprovechando la coyuntura, y que las Fallas 2026 ya están aquí, el Ministerio de Trabajo se ha pasado por algunos de los talleres que los artistas del gremio tienen en el barrio de la Ciudad Fallera para hacer inspecciones y comprobar que todo está en regla.

Al parecer no es una situación excepcional y es en estos días donde la actividad es frenética en los estudios de los artistas falleros, cuando las autoridades echan un vistazo y solicitan toda la documentación de los trabajadores para controlar que no se están cometiendo irregularidades. Lo peculiar de esta situación es que estas inspecciones se han producido apenas unas horas antes de que las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor y la alcaldesa de València, María José Catalá, visiten los talleres falleros de la zona.

Estos días son de una actividad frenética en tanto en las instalaciones de la Ciudad del Artista Fallero como en las naves y almacenes que los creativos de las fallas que estos tienen diseminadas por localidades del área metropolitana de la ciudad e incluso de toda la provincia. Este se debe a la enorme envergadura de los monumentos que cada año se baten retos de tamaño y es necesario trabajar en talleres mucho más grandes.

Cabe recordar que no es la primera vez que esto sucede, sino que las inspecciones en los días previos a las Fallas llevan años produciéndose y en ellas se han revisado aspectos como la seguridad laboral. Las comisiones falleras también han sido objeto de controles pero en este caso, el foco de Trabajo se ha centrado en los anunciantes y patrocinadores porque en realidad, estos eran los objetos últimos de estas inspecciones.

"Habría tenido más sentido hace unas semanas"

La visita de los inspectores de trabajo a las naves de los artistas falleros a apenas 13 días de la plantà ha provocado la reacción del concejal de Compromís Pere Fuset, expresidente de la Junta Central Fallera, quien ha querido mostrar su "solidaridad" con estos artesanos y pese a que Fuset considera que "los derechos y de la seguridad laboral es irrenunciable" tambiém ha señalado "que las fechas importan" y que realizar este tipo de indagaciones "con los talleres volcados y con el 'toro' encima, no es el momento más oportuno" señalando que "habría tenido más sentido haberlo hecho hace semanas".

En la línea de la situación actual de la Ciudad Fallera, Fuset ha lamentado que este barrio "arrastra décadas de degradación" y demanda que se mantenga la "continuidad en los proyectos" en referencia al plan urbanístico dedicado a revitalizar la zona en la que cada vez hay menos naves destinadas precisamente a la elaboración de monumentos falleros y que acogen actividades tan variopintas como una iglesia de la religión sikh o almacenes de mensajería.

Un templo sikh en las naves de la Ciudad Fallera / GM

Este plan, que fue impulsado en 2015, pretende promover la actividad artesanal, introduciendo medidas de mejora del paisaje, peatonalizaciones y regeneración de solares sin uso, sin embargo y aunque todos los años por estas fechas sale a la palestra, cuesta llegar a la ejecución. para Fuset el objetivo debe ser"convertir el polígono en un distrito cultural vivo: proteger usos, adquirir y rehabilitar naves y garantizar que sean para artistas falleros e industrias vinculadas. No es solo una cuestión de obra pública, sino de actividad y de futuro".