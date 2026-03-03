Alcaldes y alcaldesas copan el tercer día de balcón fallero de Levante-EMV

El balcón fallero de Levante-EMV ha vibrado por tercer día consecutivo, esta vez gracias al disparo de Alto Palancia. Con 190 kilos de explosivo y más de un minuto de terremoto, los asistentes han podido disfrutar de una jornada en la que el municipalismo ha vuelto a ser el protagonista.

El IV Foro de Municipalismo, que ha finalizado hoy, ha protagonizado el balcón con la presencia de los alcaldes, alcaldesas y las empresas asistentes. Así, Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana; Víctor San Bartolomé, director comercial regional de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana; Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia; e Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, han sido los encargados de recibir a los invitados.

Alcaldes y alcaldesas

Entre las diferentes personalidades se encontraban Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de València; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; Vicent Zaragozá, alcalde de Silla; Neus Garrigues, alcaldesa de La Pobla Llarga; Cristina Fornet, alcaldesa de Piles; Ernest Buralla, alcalde de Algimia d'Alfara; Carlos Tarazón, alcalde de Tuéjar; y Teresa Cervera, alcaldesa de Bugarra.

Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; Natàlia Enguix, vicepresidenta Diputación de Valencia; Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; e Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

Además, también han visitado el balcón situado en la plaza del Ayuntamiento Ana Benavent, directora de Estudios y Proyectos de Tratamiento de Residuos de Valoriza, quien también ha ofrecido una ponencia en el foro; Mario Córcoles, delegado Valoriza zona este; y Borja Torre, responsable de comunicación Valoriza. Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Comunitat Valenciana, también ha presenciado la mascletà- además de ofrecer una ponencia en el foro-, acompañado por Voro Llacer, asesor técnico de Ecoembes.

También han acudido al balcón Rafael García, Jefe de Servicio en FCC Aqualia y Juanjo Ballester, responsable de desarrollo de negocio Comunitat Valenciana en Aqualia.

Mañana, miércoles 4 de marzo, los invitados al balcón fallero de Levante-EMV podrán disfrutar de la Pirotecnia Dragón.