Alto Palancia atrona la plaza con cerca de 200 kilos de pólvora: más de un minuto de terremoto

La pirotecnia Alto Palancia ha comparecido en la plaza del Ayuntamiento con 190 kilos de material pirotécnico reglamentado que han hecho vibrar a las decenas de miles de personas que, pese a estar en el tercer día del ciclo fallero, ser martes y hacer mal tiempo, se han congregado en la catedral de la pólvora. La mascletà llevaba por nombre “Pura Intensidad” y la pirotecnia ha cumplido los objetivos, con un terremoto final combinado de más de un minuto de duración.

Con este espectáculo, la pirotecnia se resarcía, además, del fiasco del año pasado, cuando tuvo que suspender numerosos elementos por la meteorología. Este año la lluvia ha respetado el evento.

Desde el balcón, Carmen y Marta, falleras mayores, dieron la autorizacion en lenguaje de signos y una pancarta felicitaba a la alcaldesa de València, María José Catalá, por su cumpleaños.

Mascletà del 3 de marzo a cargo de la pirotecnia Alto Palancia /

Asistentes al balcón

Hoy han acudido al balcón de la Casa Consistorial la mantenedora de la fallera mayor infantil, Cuchita Lluch; representantes del Binomio Universidad-Ciudad; el Club de Gimnasia Aeróbica; el Valencia Club de Futbol Femenino; Miss Valencia y Mr- RNB Valencia 2026 e integrantes de Berklee València. Igualmente presenciaron la mascletà la portavoz del Grupo Popular del Congreso, Ester Muñoz, y la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos.

Noticias relacionadas

Del mundo de la fiesta, también han hecho presencia en el balcón las comisiones falleras Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares, Puebla de Valverde-Segona República Espanyola, Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata, Poetes Anònims-Real de Gandia y Llorers-Arquitecte Lucini, además de la Junta Local Fallera de Alaquàs, Junta Local Fallera de Albal, Junta Local Fallera de Alberic, Junta Local Fallera de Alboraia, Junta Local Fallera de Alfafar y Junta Local Fallera de Castelló.