Mascletà
Alto Palancia atrona la plaza con cerca de 200 kilos de pólvora: más de un minuto de terremoto
La mascletà vuelve a ser multitudinaria pese a ser martes, inicio del ciclo fallero y hacer mal tiempo
La pirotecnia Alto Palancia ha comparecido en la plaza del Ayuntamiento con 190 kilos de material pirotécnico reglamentado que han hecho vibrar a las decenas de miles de personas que, pese a estar en el tercer día del ciclo fallero, ser martes y hacer mal tiempo, se han congregado en la catedral de la pólvora. La mascletà llevaba por nombre “Pura Intensidad” y la pirotecnia ha cumplido los objetivos, con un terremoto final combinado de más de un minuto de duración.
Con este espectáculo, la pirotecnia se resarcía, además, del fiasco del año pasado, cuando tuvo que suspender numerosos elementos por la meteorología. Este año la lluvia ha respetado el evento.
Desde el balcón, Carmen y Marta, falleras mayores, dieron la autorizacion en lenguaje de signos y una pancarta felicitaba a la alcaldesa de València, María José Catalá, por su cumpleaños.
Asistentes al balcón
Hoy han acudido al balcón de la Casa Consistorial la mantenedora de la fallera mayor infantil, Cuchita Lluch; representantes del Binomio Universidad-Ciudad; el Club de Gimnasia Aeróbica; el Valencia Club de Futbol Femenino; Miss Valencia y Mr- RNB Valencia 2026 e integrantes de Berklee València. Igualmente presenciaron la mascletà la portavoz del Grupo Popular del Congreso, Ester Muñoz, y la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos.
Del mundo de la fiesta, también han hecho presencia en el balcón las comisiones falleras Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares, Puebla de Valverde-Segona República Espanyola, Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata, Poetes Anònims-Real de Gandia y Llorers-Arquitecte Lucini, además de la Junta Local Fallera de Alaquàs, Junta Local Fallera de Albal, Junta Local Fallera de Alberic, Junta Local Fallera de Alboraia, Junta Local Fallera de Alfafar y Junta Local Fallera de Castelló.
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones