Así celebra María José Catalá su cumpleaños: mascletà, comida y un ramo de flores para su madre

València ha amanecido hoy con agenda de festiva (y no solo por el ambiente fallero) para la alcaldesa María José Catalá, que celebra su cumpleaños con un plan de lo más valenciano: familia, mascletà y una comida con los de casa. La primera edil ha relatado en declaraciones a Levante TV cómo está viviendo la jornada, marcada por los afectos cercanos y un gesto muy simbólico hacia su madre.

Desayuno en familia

Catalá ha explicado que el día ha empezado "en casa", con un desayuno en familia junto a sus dos hijos. "Mi marido me ha preparado el desayuno", ha señalado, subrayando que el arranque de la celebración ha sido íntimo, lejos del foco institucional. "Hoy he intentado buscar huecos a lo largo del día para ellos".

Tras el almuerzo fallero celebrado en Natzaret con las personas mayores, la alcaldesa ha asistido a la mascletà, uno de los rituales más emblemáticos de estas fechas, y más tarde disfrutaría de una comida con su madre, su hermana y su familia.

Noticias relacionadas

Agradecimiento por el regalo "de la vida"

En ese encuentro familiar, Catalá ha avanzado que llevará a su madre un ramo de flores como agradecimiento por el regalo "de la vida". Con desayuno preparado en casa, pólvora en la plaza y sobremesa familiar, Catalá celebra un cumpleaños lleno de símbolos personales: el de una alcaldesa que, por unas horas, se baja del protocolo para volver a lo esencial de la vida: la familia.