Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
La fiesta del Ejército a las comisiones se pasará a la siguiente semana
El Acuartelamiento San Juan de Ribera ha anunciado la suspensión de uno de los clásicos del programa de festejos: la fiesta fallera de homenaje de las Fuerzas Armadas al Mundo de las Fallas.
Se trata de una cita habitual en el calendario, en el que el primer jueves de marzo se convoca a los cuadros de honor de las comisiones a participar en un acto en los cuarteles de la Alameda, que incluyen un homenaje a la bandera y un desfile militar, así como la "cremà" de la falla que preside el patio interior.
Las previsiones meteorológicas aconsejan el aplazamiento del festejo, al celebrarse íntegramente al aire libre. De esta manera, se ha reprogramado para el jueves, 12 de marzo, en el mismo horario previsto, las seis y media de la tarde.
Es la segunda vez consecutiva que este acto tiene que cambiar de fecha y, además, por el mismo motivo.
"Valors" tendrá que esperar
Esto supondrá también aplazar la "cremà" de la falla prevista para este año, "Valors", de Jordi Palanca, que trata sobre la importancia de las Fuerzas Armadas en la sociedad actual, representada por una mochila cargada de útiles y herramientas al servicio de la ciudadanía española.
La relación entre el mundo militar y las Fallas, en forma de homenaje, está a punto de cumplir 40 años.
