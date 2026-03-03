El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad

El Gremio de Artistas Falleros pedirá a los artistas que paralicen la plantà de los monumentos falleros "si hay cualquier problema de lluvia o viento" relacionado con la nueva borrasca que se acerca, ya que "lo primero es la seguridad" de estos profesionales. Así lo explicó este lunes el mestre major del Gremio de Artistas Falleros, Vicente Julián García Pastor, durante una visita a varios talleres de la Ciutat Fallera junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, miembros de la Corporación y las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus cortes de honor.

García Pastor ha admitido que les ha "preocupado" el anuncio de la llegada de otra borrasca, por lo que están pendientes de las previsiones meteorológicas, y ha insistido en que, "ante todo", lo primero en el gremio es la seguridad de los artistas que van a plantar las fallas, por lo que "ante cualquier alarma" se les pedirá "que paralicen la plantà".

Y es que el tiempo, o mejor dicho, el mal tiempo, trae de cabeza a los artistas falleros a pocos días de sacar sus ninots a la calle y comenzar la plantà. Los pronósticos no son buenos al menos esta primera semana y la preocupación es máxima. Prueba de ello es que la pieza de la falla municipal trasladada a la plaza del Ayuntamiento con la Cabalgata del Ninot ha sido llevada de nuevo al taller por miedo a la lluvia.

La pregunta entonces es ¿cómo actuar en estas circunstancias?. Y la respuesta está escrita. El Ayuntamiento de Valènciaha trasladado a las comisiones falleras un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborado por el Servicio de Fallas junto a Bomberos València y basado en la Guía de Recomendaciones de la Generalitat.

El documento busca unificar criterios para que los actos se desarrollen con la máxima seguridad y que, ante una situación de preemergencia, el mundo fallero sepa cómo actuar y qué medidas de autoprotección aplicar.

El consistorio establece ahora un marco específico para la programación fallera. Las comisiones recibirán las notificaciones a través de la Junta Central Fallera (JCF), en función de los niveles de aviso amarillo, naranja o rojo declarados por el Centro de Coordinación de Emergencias.

El protocolo distingue entre un escenario de aviso amarillo, centrado en el seguimiento de la evolución meteorológica y la revisión preventiva de infraestructuras, y situaciones más severas.

València encara la primera semana de Fallas marcada por la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes y polvo en suspensión, sobre todo, el martes 3 y el jueves 5, cuando la probabilidad de lluvias se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas

Las restricciones

Con aviso naranja o rojo se activan las restricciones: si la alerta naranja es por lluvias, se suspenden los actos al aire libre y se prohíbe el montaje de nuevas estructuras; si se alcanza la alerta roja, se suspenden todos los actos públicos.

En el caso del viento, el documento establece una respuesta escalonada: con aviso amarillo, se revisan y refuerzan anclajes de carpas, escenarios y monumentos, y se limitan elementos suspendidos. Con aviso naranja, se paraliza el montaje de las fallas y se suspenden mascletàs y espectáculos pirotécnicos.

Y con aviso rojo, se cancelan todas las actividades exteriores y no se reanudará la agenda hasta evaluar la seguridad de las estructuras.

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas se pronostica con fuertes lluvias / Eduardo Ripoll

Los avisos

El aviso meteorológico por lluvias (amarillo/naranja/rojo) lo emite AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología). La "alerta" o situación de preemergencia/alerta oficial de Protección Civil la declara la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), normalmente en base a los avisos de AEMET y a la información operativa disponible.

En los protocolos municipales (como el de Fallas), cuando se habla de “alerta” activada por la Generalitat, se refiere a esa declaración del CCE, aunque el disparador meteorológico sea el aviso de AEMET.