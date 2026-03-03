La carpa fallera que se adelanta al calendario: cuándo se inicia su montaje en las calles de Valencia

Las carpas son un símbolo de las Fallas porque definen muy bien su esencia. Son la sede visible de cada comisión porque concentran la vida social, la organización de cada día de fiesta y la celebración en plena calle.

Y ya hay una carpa que se ha adelantado a su montaje: La Falla Barrio Beteró, en la calle de Manuela Estellés, número 87 de València, que este martes ya ha empezado su estructura.

Autorización

La autorización general permitirá el montaje desde el 6 de marzo y hasta las 07.00 horas del 21 de marzo, aunque el Ayuntamiento contempla adelantos puntuales en función del emplazamiento y del impacto sobre la movilidad.

Según el acuerdo, el 4 de marzo podrán autorizarse carpas que se instalen en solares, zonas ajardinadas y áreas peatonales. Un día después, el 5 de marzo, se abre la puerta al montaje en zonas de aparcamiento y en áreas de tráfico siempre que no afecten a líneas de la EMT ni supongan el corte total de la circulación.

También se permitirá la instalación anticipada a las comisiones falleras con censo igual o superior a 400 personas a fecha 31 de diciembre de 2025, siempre que su ubicación no interfiera en el servicio de autobuses; este requisito se verificará de oficio mediante consulta a la Junta Central Fallera.

Cuando una carpa pueda generar una afección importante al transporte público y un perjuicio notable para la ciudadanía, se podrán plantear autorizaciones posteriores, siempre antes de la plantà, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la red.

En cuanto a la ubicación, el acuerdo prohíbe instalar carpas en puntos que impidan el acceso a vados, salidas de emergencia, entradas al metro, viviendas, locales comerciales o edificios públicos.

En materia de horarios, las carpas deberán quedar cerradas al término del periodo autorizado para las verbenas: el recinto tendrá que desalojarse por completo en un máximo de 30 minutos, sin permitir el acceso durante ese tiempo y con la música y equipos fuera de funcionamiento.

Sanciones

La instalación antes de la fecha permitida o la retirada posterior se considerará infracción por montar sin autorización. Y los incumplimientos de horario en montaje o desmontaje, aun dentro de la fecha autorizada, se calificarán como infracción grave por no restituir la vía pública a su estado anterior. Además, la modificación de las características de la carpa, su ubicación o las fechas determinará que la autorización quede automáticamente sin efecto y puede conllevar que la entidad incumplidora no pueda instalar carpa durante la semana fallera del año siguiente.

Entre las condiciones de seguridad, las carpas deberán exhibir en el exterior el aforo máximo permitido. Se recomienda evitar perforaciones en pavimentos de piedra natural mediante sistemas de fijación alternativos y, en determinados casos, Bomberos podrá exigir que las jaimas anexas no se anclen al suelo, extremo que constará en la autorización.

En el interior queda totalmente prohibido el uso de artefactos pirotécnicos o cualquier elemento susceptible de provocar un incendio, y las comisiones deberán contar con botiquín portátil con dotación adecuada en función del aforo y la actividad.