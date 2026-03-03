La Ofrenda volverá a tener un seguimiento por chip para localizar las comisiones y calcular su velocidad
La APP Ofrena 2026, que fue utilizada por 16.000 usuarios el año pasado, aunque los datos para controlar a las comisiones que no desfilaron rápidamente fueron alterados por la lluvia
La APP Ofrena 2026 volverá a estar a disposición del público durante los días que se celebre este festejo, a la vez que las comisiones de falla volverán a llevar un chip informático en el estandarte para controlar y extraer los datos sobre horario y velocidad con la que se ha desarrollado el acto.
El dispositivo permite conocer la información de la Ofrenda en tiempo real. De esta manera, además de esas medidas de control, los usuarios podrán saber en cada momento donde se encuentra la comitiva de la comisión que le interesa seguir. En el sistema hay un mapa con los recorridos de la ofrenda y facilita tanto la predicción de paso como notificaciones push informando de cada punto de paso.
Datos del año pasado
Este dispositivo fue utilizado por 16.000 usuarios el año pasado, así como 19.000 búsquedas. Hubo 1,4 millones de impresiones de pantalla y una media de duración de la sesión de 15 minutos.
El año pasado, los datos informáticos no pudieron aportar toda la información que se esperaba a causa de la persistente lluvia, que hizo mucho más irregular el paso de las comisiones. Se espera que este año haya normalidad y que, por consiguiente, los datos se puedan manejar con más rigor.
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua rechaza el cambio de nombre de València a 'Valéncia/Valencia
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- València multa con 9.000 euros a un club swinger por tener timbre y una 'cama sexual de grandes dimensiones