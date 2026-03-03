La Ofrenda volverá a tener un seguimiento por chip para localizar las comisiones y calcular su velocidad

La APP Ofrena 2026 volverá a estar a disposición del público durante los días que se celebre este festejo, a la vez que las comisiones de falla volverán a llevar un chip informático en el estandarte para controlar y extraer los datos sobre horario y velocidad con la que se ha desarrollado el acto.

El dispositivo permite conocer la información de la Ofrenda en tiempo real. De esta manera, además de esas medidas de control, los usuarios podrán saber en cada momento donde se encuentra la comitiva de la comisión que le interesa seguir. En el sistema hay un mapa con los recorridos de la ofrenda y facilita tanto la predicción de paso como notificaciones push informando de cada punto de paso.

El chip que llevarán los estandartes / RLV

Datos del año pasado

Este dispositivo fue utilizado por 16.000 usuarios el año pasado, así como 19.000 búsquedas. Hubo 1,4 millones de impresiones de pantalla y una media de duración de la sesión de 15 minutos.

Noticias relacionadas

El año pasado, los datos informáticos no pudieron aportar toda la información que se esperaba a causa de la persistente lluvia, que hizo mucho más irregular el paso de las comisiones. Se espera que este año haya normalidad y que, por consiguiente, los datos se puedan manejar con más rigor.