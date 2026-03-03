Empieza la "plantà" de las Fallas de València 2026: llegan las primeras piezas de la municipal

La "plantà" de las Fallas 2026 ha empezado. Y lo ha hecho con el único monumento que puede salir: el municipal, ya que el resto lo podrán hacer a partir del 5.

Finalmente, y a pesar de las más que dudosas condiciones meteorológicas, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer han optado por sacar los primeros grandes bloques de "Hope". Incluyendo bloques del cuerpo de Charles Chaplin y uno de los cuadros optimistas que simboliza el mundo que quieren los niños, mucho mejor que el actual. La intención es acercar buena parte del material e iniciar el izado en cuanto las condiciones lo permitan. Alejandro Santaeulalia ha asegurado que el transporte se ha hecho "siguiendo con cautela el plan marcado: se asumía que no iba a haber agua hoy ni parece que mañana; que lo que primaba era el viento. Como teníamos tres días para llevar centro y remate principal y lo que vayamos sacando bueno es. Si jueves y viernes hay agua podremos aguantar y esperar, pero ya hay trabajo adelantado porque si no, empezaríamos a tener apuros que podemos evitar". Cuatro góndolas han hecho este primer transporte. "Además, todo está bien empaquetado para evitar entradas de agua, con plástico de alto gramaje".

En principio está previsto que el día 12 se lleve a cabo la "descoberta" del Chaplin y su izado.

La falla ha cobrado, desgraciadamente, actualidad. Se trata de un alegato a favor de la paz y llega en uno de los momentos de tensión más importantes de la historia reciente, con el conflicto de Oriente Medio en plena ebullición.

El proyecto está rematado por una reproducción del personaje de "Adiós a las Armas", de Charles Chaplin, que va transformándose en una figura de colores acompañado por simbología de la paz y la cultura.

Santaeulalia y Llácer apuestan por un proyecto de grandes dimensiones, en el que el impacto marcará buena parte de la opinión general, aunque el hecho de estar rematado por un personaje muy conocido, como es Charles Spencer Chaplin, garantiza que será mediática entre el público extranjero. La conformación de la falla es plenamente tradicional.

En principio había dudas de sacar inmediatamente las piezas, precisamente por la amenaza de lluvia. Sin embargo, bien tapadas con plásticos, los artistas han iniciado el recorrido desde Alcàsser hasta la plaza, donde la replaza central, entre la fuente y el "mascletódromo" será el espacio en el que viva sus últimos días.

"Hope" está acompañado de una campaña de venta de productos a beneficio de Incliva, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia, la Facultad de Medicina.