El artista del Pilar anuncia su retirada temporal de la Sección Especial

El escalafón de los artistas falleros de alto nivel en la ciudad de València va a sufrir una baja más que notable a partir de la próxima "cremà", después de que uno de los grandes de la profesión haya anunciado su retirada temporal, en este caso tanto de la Sección Especial como de la Primera A.

"Tras años de dedicación absoluta a la creación de fallas en las categorías superiores de Valencia, he decidido hacer un paréntesis en la plantà de estas fallas en la ciudad". Así ha anunciado Paco Torres Josa su apartamiento de las principales secciones. Que no quiere decir que no continúe en el oficio, pero a través de un paréntesis en las secciones más exigentes que asegura necesitar "para el futuro de mi carrera y mi taller"

"Esta decisión ha sido comunicada de manera transparente y previa tanto a la Plaza del Pilar, como a la Avenida del Oeste, "Els Velluters"; comisiones que han sido nuestra casa estos años. Mi compromiso con la palabra dada es innegociable, y hemos trabajado conjuntamente para que esta transición se realice de la forma más respetuosa y organizada posible, velando siempre por el bienestar de las fiestas y de los falleros que han confiado en mi trabajo" ha asegurado el artista, cuya decisión nace "del profundo respeto que le profeso a mi oficio".

Paco Torres y su taller completarán las fallas de este año, así como las hogueras antes de tomar otro rumbo, que bien se centrará en juntas locales, un auténtico refugio para los artistas y especialmente para aquellos que, en el Cap i Casal, se entregan hasta límites insospechados. "Mi equipo y yo seguiremos en activo, centrando nuestras energías en otros proyectos que nos permitan recuperar la esencia de nuestra artesanía. Sigo motivado con mi oficio, pero necesito este parón en la ciudad de Valencia para reencontrarme con el artista que soy".

Trayectoria brillante... y frustrante

La trayectoria de Paco Torres Josa en la Sección Especial se puede calificar de tan brillante como frustrante.

Brillante porque sus proyectos han sido importantes, todos ellos competitivos y sin pifia alguna que reprocharle. Incluso en ocasiones se le ha reprochado una de las tónicas en el oficio: plantar más, o mucho más, de lo que debería habida cuenta del presupuesto y del escandallo. La condición añadida de miembro de la comisión ha generado que siempre se haya volcado y que sus proyectos hayan sido especialmente competitivos.

Debutó en 2017 sustituyendo a Pere Baenas, quien había devuelto a la primera línea a la comisión del Pilar, después de que ésta diera un paso atrás dentro de la particular inversión de papeles que hubo en la sección especial durante los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que llevó a una permuta entre los grandes favoritos de la categoría.

Desde entonces, Paco Torres ha sido un "one club man", siempre volcado con su falla, la segunda más veterana en la sección después de Na Jordana.

Pero precisamente esa parte frustrante es la de no haber podido conseguir un primer premio, a pesar de tener condiciones para ello. Desde su primer proyecto no hizo más que acumular subcampeonatos, llegando a sumar hasta cuatro consecutivos, apareciéndole siempre un competidor (Convento Jerusalén, Exposición y l'Antiga de Campanar) que frustraba las ganas de ganar. Las noches del 16 acabaron por convertirse en un auténtico drama tanto para artista como para comisión. En términos futbolísticos, un auténtico "holandés", a quien, de momento, la historia no le ha devuelto tanta entrega.

Otra característica de sus fallas es que han conseguido, aunque sea tenuemente, darles un punto icónico; es decir, tener alguna figura que se quede en la memoria, el gran debe de las fallas contemporáneas. Personajes como el gamusino del año de pandemia y de Fallas de Septiembre o el "Maldo" -un muñeco de vudú que hacía precisamente referencia a su falta de fortuna en la premiación- están en una memoria que, normalmente, diluye los actuales proyectos al no haber una figura que marque tendencia.

Asombrosamente, en Primera A tampoco ha conseguido la victoria en sus nueve fallas plantadas en Periodista Azzati, San Marcelino, Quart-Palomar y Avenida del Oeste, pero en las que ha desempeñado una trayectoria no menos brillante.

Hay que irse a Primera B para encontrar sus victorias más relevantes, dos en la Avenida del Oeste.