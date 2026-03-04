La colección de Amparo Fabra que se puede ver en el centro de València: historia, diseño y tradición fallera

El hotel ESTIMAR Valencia redobla este año su vínculo con las Fallas con una programación especial que convierte el establecimiento en un escaparate de tradición, cultura, artesanía local y gastronomía.

Hasta el 19 de marzo, el hotel reunirá en sus espacios una exposición de indumentaria infantil de la firma valenciana Amparo Fabra, tertulias taurinas con protagonistas de la Feria de Fallas, un pop up market (12 de marzo), propuestas de coctelería de autor y menús falleros diseñados para vivir la fiesta también desde la mesa.

Tertulias taurinas

La exposición de Amparo Fabra presenta cuatro conjuntos infantiles que subrayan el valor histórico y artesanal de la indumentaria tradicional valenciana. Entre las piezas destaca un traje del siglo XVIII confeccionado en seda verde, con dibujo Petrés de Compañía Valenciana de la Seda, acompañado por manteletas de seda y nipi de Hijas de Carmen Esteve. La muestra incluye también un traje de bebé en seda natural color mandarina de Vives y Marí, completado con manteletas de tul bordadas en blanco y capota a juego.

Las prendas, procedentes de la colección de la propia firma, reflejan —según subraya el hotel— el refinamiento de los tejidos y el trabajo minucioso que han consolidado a Amparo Fabra como un nombre de referencia, con una trayectoria ligada a la indumentaria oficial y a la confección para Falleras Mayores de València.

La programación incorpora además una vertiente de conversación y actualidad con tertulias taurinas previstas los días 16, 17 y 18 de marzo, a las 12.00 horas, con protagonistas de la Feria de Fallas. Serán encuentros abiertos al público hasta completar aforo, orientados a analizar la feria y el peso de la tradición taurina en el calendario fallero.

Pop up market

El 12 de marzo, desde las 17.30 horas, la terraza The Coin Rooftop acogerá un pop up market de moda, accesorios y artesanía local, con guiños a la estética fallera. En el apartado gastronómico, el restaurante The Place of Bankers servirá hasta el 19 de marzo menús falleros inspirados en la cocina valenciana, pensados tanto para huéspedes como para vecinos y visitantes. La oferta se completa con una carta festiva de coctelería: cócteles especiales y una colección limitada de sangrías de autor, creada para estas fechas por el campeón de España de coctelería Patxi Troitiño.

“Queremos que ESTIMAR Valencia sea un lugar donde disfrutar de las Fallas desde muchas perspectivas: la indumentaria, la gastronomía, la artesanía, el debate. Un punto de encuentro para valencianos y visitantes que buscan vivir la fiesta con calidad y contenido cultural”, explica Nora García, directora de ESTIMAR Valencia.