La diseñadora a quien se plagió el pasado año hará el manto de la Virgen de la Ofrenda en las Fallas 2026

Los Vestidores de la Virgen han reparado a la diseñadora valenciana Xenia Magraner y la han contratado para realizar el diseño del manto floral de la Virgen para la Ofrenda de las Fallas 2026. Se trata de una forma de dar reconocimiento después de que el año pasado los Vestidores utilizaran un diseño suyo para el icono del acto floral y hacerlo sin, por lo menos, comunicarlo o reconocer la autoría.

En aquel momento se hizo acto de construcción y se redactó una disculpa formal por esa falta de identificación del diseño a su legítima creadora, que lo había publicado en su cuenta de Instagran (@xenia_withx) el 5 de noviembre como homenaje a las víctimas de la DANA.

En aquella polémica, Xenia mantuvo una postura más que elegante, al conformarse con que se reconociera esa autoría. Ahora, el consistorio media en el asunto dándole ese altavoz que supone diseñar uno de los elementos más icónicos de las Fallas.

Hay que recordar, en este sentido, que la parte posterior del manto contiene desde hace años un símbolo o una creación que transmite un mensaje, fundamentalmente relacionado con la religión, especialmente aniversarios. Y que el año pasado reproducía dos manos entrelazadas.

Retrospectiva de los mantos de la Virgen en la Ofrenda de Fallas /

Los Vestidores han anunciado que “a partir de ese reconocimiento se inició un diálogo entre las dos partes que desembocó en la voluntad compartida de colaborar y se ha materializado ahora en el proyecto del manto de 2026”.

En esta ocasión, "Xenia Magraner ha aportado la idea creativa y el mensaje, así como el diseño y la ilustración, siempre en coordinación con el equipo técnico de los Vestidores de la Virgen, responsables de la adaptación floral y de la ejecución final".

El proceso se ha llevado a cabo mediante reuniones de coordinación y trabajo continuado, con una dinámica de colaboración “fluida y respetuosa”.

Xenia Magraner es natural de Sollana, reside desde hace años en Vancouver (Canadá), ha desarrollado la carrera profesional como diseñadora gráfica sénior en una agencia internacional, que compagina con trabajos personales

"Fruto del entendimiento"

Los Vestidores de la Virgen han asegurado que “creyeron importante sumar el talento de Xenia al trabajo colectivo que define este proyecto, y que el resultado es fruto del entendimiento entre una mirada artística actual y la experiencia de quienes visten a la Virgen desde hace décadas”.

Por su parte, la diseñadora ha destacado “el valor personal del encargo, puesto que participar en el diseño del manto desde dentro ha sido un honor”. “Es una oportunidad de contribuir, desde mi lenguaje artístico, a una de las tradiciones más emotivas y significativas de mi tierra”, ha afirmado

En cuanto al diseño del manto de la Virgen para la Ofrenda de las Fallas 2026, se mantiene, como marca la tradición, en estricta reserva hasta el día de la Ofrenda, cuando será descubierto en la plaza de la Virgen conforme tome cuerpo.